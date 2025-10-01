Selección Colombia: tres 'borrados' que volverán para los amistosos

La Selección Colombia ya planifica sus dos amistosos de octubre como preparación para el Mundial 2026. El primero será el sábado 11 frente a México y, tres días después, el martes 14, enfrentará a Canadá, ambos en suelo estadounidense.

Para estos compromisos, se prevé que Néstor Lorenzo dé la sorpresa con la citación de jugadores que no suelen aparecer en las convocatorias de Eliminatorias, aprovechando la ocasión para observar nuevas alternativas.

Pensando en tener alternativas para los jugadores que son fijos en Selección Colombia, Lorenzo hará uso de dos jugadores que ya fueron citados a la Tricolor pero con el paso del tiempo han cedido sus lugares debido a que no se encuentran en buen momento.

Los tres extremos inesperados que serán convocados a Selección Colombia

Sobre los tres futbolistas de los cuales se viene hablando, todos son extremos, y si bien uno de ellos nunca ha sido llamado a la Tricolor, ha hecho mérito para ser tenido en cuenta por Lorenzo, y muchos lo extrañaron en las pasadas fechas de Eliminatoria.