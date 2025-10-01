Actualizado:
Mié, 01/10/2025 - 06:50
Selección Colombia: tres 'borrados' que volverán para los amistosos
La Tricolor se medirá con México y Canadá en octubre.
La Selección Colombia ya planifica sus dos amistosos de octubre como preparación para el Mundial 2026. El primero será el sábado 11 frente a México y, tres días después, el martes 14, enfrentará a Canadá, ambos en suelo estadounidense.
Para estos compromisos, se prevé que Néstor Lorenzo dé la sorpresa con la citación de jugadores que no suelen aparecer en las convocatorias de Eliminatorias, aprovechando la ocasión para observar nuevas alternativas.
Pensando en tener alternativas para los jugadores que son fijos en Selección Colombia, Lorenzo hará uso de dos jugadores que ya fueron citados a la Tricolor pero con el paso del tiempo han cedido sus lugares debido a que no se encuentran en buen momento.
Los tres extremos inesperados que serán convocados a Selección Colombia
Sobre los tres futbolistas de los cuales se viene hablando, todos son extremos, y si bien uno de ellos nunca ha sido llamado a la Tricolor, ha hecho mérito para ser tenido en cuenta por Lorenzo, y muchos lo extrañaron en las pasadas fechas de Eliminatoria.
Se conoció que es probable que Kevin Serna, Luis Sinisterra y Carlos Andrés Gómez sean convocados a la Selección Colombia para los partidos contra México y Canadá que corresponden a juegos de preparación pensando en la Copa del Mundo 2026.
Kevin Serna, con buen presente en Fluminense, es uno de los mejores futbolistas colombianos en la posición, y por ende ha hecho parte de los 'bloqueados' para Eliminatorias, pese a que finalmente no ha sido convocado; ahora, tendrá su primera chance.
Carlos Andrés Gómez, quien ya jugó por clasificatorias y le hizo gol a Uruguay en el Centenario de Montevideo, vive un buen momento en Vasco da Gama, club en el que está cedido por el Stade Rennes.
También en Brasil, Luis Sinisterra ha mejorado su ritmo, y en Cruzeiro de a poco se ha convertido en uno de los atacantes más importantes del club; ahora, tiene el reto de volver a ser protagonista en Selección Colombia.
¿Cuándo sale la convocatoria de Selección Colombia contra México y Canadá?
La convocatoria de la Selección Colombia para los partidos contra México y Canadá saldría en la primera semana de octubre, y no solo se esperan las tres novedades mencionadas sino otras en diferentes posiciones del campo.
