Selección de Ecuador recibe el 'no' de un técnico: "No voy a quedar debiendo favores"

La Selección de Ecuador se encuentra en la búsqueda de un entrenador de cara a las Eliminatorias mundialistas, pues la salida de Gustavo Alfaro es un hecho, y la intención es reemplazarlo con un DT que la clasifique a la próxima cita orbital.

Vea también: El Liverpool de Díaz toma un respiro: cuatro futbolistas recibieron alta médica

No obstante, ya se efectuó la negativa de un entrenador, pues el exseleccionador de Venezuela y Bolivia, César Farías, ha reconocido el acercamiento fallido de tres empresarios que intentaron llevarlo a la selección de Ecuador.

Las razones de César Farías para negarse a dirigir a la Selección de Ecuador

"Tres empresarios del fútbol me llamaron para decirme que vaya a la selección ecuatoriana. Les dije que muchas gracias, porque no creo que esos son los caminos" para llegar a una selección, indicó Farías, que actualmente dirige al Aucas, con el que quedó campeón de la liga de Ecuador la pasada temporada.

Farías, que recientemente fue premiado como el mejor técnico de 2022 de la Liga Pro de Ecuador, insistió "que ese no es el camino para recibir la propuesta de una selección, porque no voy a quedarle debiendo favores a nadie, para que después tenga que traer o poner a un jugador".

"Yo no me manejo así y creo que las selecciones no se manejan así", añadió Farías, mientras Ecuador sigue extendiendo el análisis de las opciones que se le han presentado para encontrar al sustituto de Alfaro, que clasificó y dirigió al equipo hasta la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

Le puede interesar: Premios The Best: elegidos los tres finalistas al mejor entrenador 2022

Farías afirmó, durante la entrevista en el programa "Debate Fútbol" en un canal de televisión local, que tampoco se va ir del Aucas (vigente campeón de Ecuador).

Otras noticias

El equipo con el nombre más largo de la historia del fútbol