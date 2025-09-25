Selección de Europa quedaría fuera del Mundial 2026 por suspensión de UEFA

Diversos organismos y voces del mundo han pedido sanciones deportivas como herramienta de presión diplomática, y ahora el Comité Ejecutivo de la UEFA, compuesto por 20 integrantes, podría convertirse en el escenario donde se decida si Israel queda temporalmente fuera de las competiciones europeas.

Información de la Associated Press revela que algunos miembros ya se muestran abiertos a respaldar esta propuesta, lo que aumenta las posibilidades de que se concrete una votación formal. Las consecuencias deportivas serían profundas.

Si la moción prospera, tanto la selección masculina como los clubes israelíes se verían impedidos de participar en torneos organizados por la UEFA, incluyendo clasificatorios y fases de grupos. Esto impactaría directamente en la participación del combinado nacional rumbo al Mundial 2026, el seleccionado de Israel quedaría fuera de la chance de jugar la cita orbital al ser descalificado.

La postura de la FIFA genera incertidumbre. Aunque la UEFA pueda avanzar en su propio proceso, la decisión final tendría que coordinarse con la máxima entidad del fútbol mundial. El presidente Gianni Infantino ha cultivado vínculos políticos que podrían influir en la respuesta del organismo.

Desde Estados Unidos se habla que los compromisos adquiridos para la organización del Mundial 2026 añaden complejidad, ya que el impacto diplomático de esta decisión podría extenderse a temas logísticos y de visados.