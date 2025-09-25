Actualizado:
Jue, 25/09/2025 - 13:52
Selección de Europa quedaría fuera del Mundial 2026 por suspensión de UEFA
La UEFA someterá a votación la suspensión de una de sus federaciones.
La UEFA se encuentra evaluando una posible medida que podría marcar un antes y un después en sus decisiones. La entidad estudia someter a votación la suspensión de una selección europea. Todo sería a causa de uno de los conflictos bélicos entre algunas naciones.
Lea también: FIFA alista sanción a Bolivia; golpe inesperado en las Eliminatorias
Este paso que reflejaría la creciente presión internacional en torno al conflicto en Gaza y que podría redefinir la relación entre la entidad y sus miembros. Para el ente que rige el fútbol en el viejo continente, la suspensión de uno de sus seleccionados podría ser clave en las relaciones, pero no tendría un punto diferencial a lo que ocurre actualmente con Rusia.
En otras noticias
Dayro merece estar en Selección y jugar el Mundial
Diversos organismos y voces del mundo han pedido sanciones deportivas como herramienta de presión diplomática, y ahora el Comité Ejecutivo de la UEFA, compuesto por 20 integrantes, podría convertirse en el escenario donde se decida si Israel queda temporalmente fuera de las competiciones europeas.
Información de la Associated Press revela que algunos miembros ya se muestran abiertos a respaldar esta propuesta, lo que aumenta las posibilidades de que se concrete una votación formal. Las consecuencias deportivas serían profundas.
Si la moción prospera, tanto la selección masculina como los clubes israelíes se verían impedidos de participar en torneos organizados por la UEFA, incluyendo clasificatorios y fases de grupos. Esto impactaría directamente en la participación del combinado nacional rumbo al Mundial 2026, el seleccionado de Israel quedaría fuera de la chance de jugar la cita orbital al ser descalificado.
La postura de la FIFA genera incertidumbre. Aunque la UEFA pueda avanzar en su propio proceso, la decisión final tendría que coordinarse con la máxima entidad del fútbol mundial. El presidente Gianni Infantino ha cultivado vínculos políticos que podrían influir en la respuesta del organismo.
Desde Estados Unidos se habla que los compromisos adquiridos para la organización del Mundial 2026 añaden complejidad, ya que el impacto diplomático de esta decisión podría extenderse a temas logísticos y de visados.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: UEFA will take a decision next week on whether to suspend Israel. A large majority of executive committee and federations are in favour of a ban.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 25, 2025
— @martynziegler pic.twitter.com/3BBrjtwgbM
Sería la primera vez que la UEFA suspende a una federación por razones directamente geopolíticas, lo que rompe con el principio tradicional de separar deporte y conflicto. Sin embargo, en la memoria reciente se encuentra la exclusión de Rusia de varias competiciones tras la invasión de Ucrania, un antecedente que, aunque distinto en contexto, ha abierto la puerta a sanciones de este tipo.
Le puede interesar: Insólita decisión: Conmebol lograría cambiar el Mundial, más equipos, menos emoción
El Comité Ejecutivo deberá someter a votación la propuesta en las próximas semanas y, de aprobarse, coordinarla con la FIFA para su ratificación. Para Israel, la medida supondría no solo un golpe en el plano deportivo, sino también un impacto mediático y político de repercusión mundial.
Fuente
Antena 2