Selección de Venezuela: confirman primer técnico descartado para llegar al banquillo

Descartan primer técnico que sonó para llegar a la Selección de Venezuela

Luego de que la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunciara la salida del argentino Fernando Batista, empezaron a surgir múltiples versiones de entrenadores que podrían llegar al banquillo de la ‘Vinotinto’, allí, un director técnico con reciente pasado en el fútbol colombiano salió a la luz, sin embargo, su arribo fue desmentido pocas horas después.

Se trata del venezolano César Farías, estratega de 52 años que cuenta con una amplia experiencia dirigiendo a clubes de su país y también en Paraguay, México, Bolivia y Colombia, incluso, el entrenador ya había asumido el cargo de seleccionador en la ‘Vinotinto’ por el año 2007 y también en Bolivia por el 2019.

Pues bien, Farías fue nombrado opción para llegar nuevamente a la Selección de Venezuela, sin embargo, César fue descartado de inmediato por el periodista José Pineda, asegurando que el extécnico de América de Cali y Junior de Barranquilla no está considerado por la FVF.