Selección de Venezuela: confirman primer técnico descartado para llegar al banquillo
El equipo 'Vinotinto' decidió darle salida a Fernando Batista.
La Selección de Venezuela no logró el objetivo de clasificar al Mundial 2026 y tampoco pudo obtener el cupo al repechaje tras caer de manera estrepitosa por 6-3 ante Colombia en la ciudad de Maturín, un duro golpe para el equipo ‘Vinotinto’ que decidió darle salida al técnico Fernando Batista tras cumplir su participación en estas Eliminatorias.
Había mucha expectativa del aficionado venezolano por alcanzar por fin su primera presencia en un mundial de fútbol, sin embargo, la derrota ante Colombia y la sorprendente victoria de Bolivia ante Brasil dejó a ‘La Verde’ con el boleto al repechaje mundialista.
Descartan primer técnico que sonó para llegar a la Selección de Venezuela
Luego de que la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunciara la salida del argentino Fernando Batista, empezaron a surgir múltiples versiones de entrenadores que podrían llegar al banquillo de la ‘Vinotinto’, allí, un director técnico con reciente pasado en el fútbol colombiano salió a la luz, sin embargo, su arribo fue desmentido pocas horas después.
Se trata del venezolano César Farías, estratega de 52 años que cuenta con una amplia experiencia dirigiendo a clubes de su país y también en Paraguay, México, Bolivia y Colombia, incluso, el entrenador ya había asumido el cargo de seleccionador en la ‘Vinotinto’ por el año 2007 y también en Bolivia por el 2019.
Pues bien, Farías fue nombrado opción para llegar nuevamente a la Selección de Venezuela, sin embargo, César fue descartado de inmediato por el periodista José Pineda, asegurando que el extécnico de América de Cali y Junior de Barranquilla no está considerado por la FVF.
¿Quién suena para llegar al banquillo de la ‘Vinotinto’?
La fuente indica que principalmente se manejan dos nombres extranjeros para reemplazar a Batista, donde aparecen los argentinos Ricardo Gareca y Gerardo el ‘Tata’ Martino, dos hombres que convencen por su trayectoria como entrenadores en clubes y en selecciones.
Por otro lado, Rafael Dudamel también tiene un puesto importante dentro de las opciones, actual entrenador del Deportivo Pereira que cuenta con el apoyo de una parte de las directivas de la FVF, pero no es un voto unánime.
