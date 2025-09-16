Selección de Venezuela presenta gran lío para contratar su técnico soñado

La Selección de Venezuela no logró el objetivo de obtener el cupo al repechaje que ofrece la Conmebol al Mundial 2026, el equipo ‘Vinotinto’ cayó goleado 6-3 ante Colombia en condición de local y el sorpresivo triunfo de Bolivia ante Brasil lo dejó sin la chance de participar por primera vez en su historia en la cita más importante del fútbol.

Había mucha expectativa del aficionado venezolano de ver a su selección en el próximo mundial, sin embargo, el objetivo no se pudo lograr y como consecuencia se presentó la salida del técnico Fernando Batista.

