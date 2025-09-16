Cargando contenido

Selección de Venezuela - 2025
Futbolistas de la Selección de Venezuela
Mar, 16/09/2025 - 14:41

Selección de Venezuela presenta gran lío para contratar su técnico soñado

La 'Vinotinto' sigue en búsqueda de su nuevo timonel.

La Selección de Venezuela no logró el objetivo de obtener el cupo al repechaje que ofrece la Conmebol al Mundial 2026, el equipo ‘Vinotinto’ cayó goleado 6-3 ante Colombia en condición de local y el sorpresivo triunfo de Bolivia ante Brasil lo dejó sin la chance de participar por primera vez en su historia en la cita más importante del fútbol. 

Había mucha expectativa del aficionado venezolano de ver a su selección en el próximo mundial, sin embargo, el objetivo no se pudo lograr y como consecuencia se presentó la salida del técnico Fernando Batista. 

El técnico soñado para Venezuela no llegará 

Varios han sido los nombres que han sonado para reemplazar a Batista en el banquillo de la selección venezolana, uno de ellos el del brasileño Adenor Leonardo Bacchi, más conocido como Tite, un entrenador de altos pergaminos que fue fácilmente aprobado por el hincha de la ‘Vinotinto’. 

Pese a la ilusión que se generó luego de reportes de medios brasileños asegurando que la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) estaría en negociaciones con el estratega de 64 años, el periodista Jose Pineda se encargó de bajar el entusiasmo, afirmando que Tite está casi descartado por el alto sueldo que exige por sus servicios, mencionando que el valor rondaría entre los 4.5 y los 5 millones de dólares, una cifra que se sale del presupuesto. 

Venezuela tendría como prioridad un DT extranjero 

La última información revelada sobre el próximo entrenador de la ‘Vinotinto’ asegura que la idea de las directivas sería darle prioridad a la llegada de un estratega extranjero, donde aparecen nombres argentinos como el de Luis Zubeldía y Ricardo Gareca

Por otro lado, saltó a la luz un entrenador de origen venezolano que conoce la idiosincrasia del fútbol de su país y que podría volver a tener la oportunidad de ser el director técnico para el proyecto deportivo con miras hacia el Mundial del 2030, se trata de Rafael Dudamel, un entrenador que también tiene aprobación por parte de las directivas. 

