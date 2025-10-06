Actualizado:
Lun, 06/10/2025 - 13:06
Selección de Venezuela rechazó DT recién salido de la Liga BetPlay
Venezuela sigue en busca de un nuevo director técnico, pero las directivas son exigentes y le dicen que no a DT salido de Liga BetPlay.
Llegaron a su fin las eliminatorias sudamericanas y junto con ello se definieron también a las seis selecciones que se quedaron con su cupo directo al Mundial 2026, la que se quedó con el puesto del repechaje y las tres que quedaron eliminadas.
Uno de los equipos que se quedaron con la ilusión de clasificar al Mundial fue la Selección de Venezuela, la cual se quedó en la octava casilla y junto con ello también se quedó sin director técnico, ya que Fernando "Bocha" Batista, tras los malos resultados, fue destituido de su cargo y uno de los que estaban en carpeta para reemplazarlo era César Farías, pero el presidente de la FVF ya le habría "cerrado la puerta".
Venezuela descartó a César Farías como nuevo DT
La Selección de Venezuela dio por finalizado su sueño por clasificar a la Copa Mundial 2026 tras una desastrosa participación en la eliminatoria sudamericana en la que se quedó en la octava casilla tras la goleada que recibió en la última fecha ante la Selección Colombia.
De inmediato en la Federación Venezolana de Fútbol se empezaron a tomar drásticas medidas para los futuros objetivos, entre los cuales justamente no estaba ya Fernando Batista como director técnico y por lo cual la prioridad ahora es hallar un estratega que se acople a las necesidades de la situación y sepa plantear un mejor proyecto deportivo.
Fue justo César Farías uno de los entrenadores que se postuló para el cargo, la solicitud fue tenida en cuenta tomando en cuenta su amplia trayectoria, pero todo parece indicar que tras más de tres horas de reunión con Jorge Giménez, presidente de la FVF, no se logró llegar a un acuerdo y por el momento continuarían en la búsqueda de un nuevo DT, al igual que Farías de un nuevo club o selección.
César Farías y Jorge Giménez tuvieron una reunión de tres horas donde el entrenador cumanés presentó su visión de la actualidad vinotinto y hubo un intercambio de posturas. Al final no se pusieron de acuerdo y por eso Farías está prácticamente descartado.— FRANCISCO BLAVIA (@FranciscoBlavia) October 4, 2025
Próximos partidos de la Selección Venezuela
-
10 de octubre de 2025: Venezuela vs Argentina
-
14 de octubre de 2025: Venezuela vs Belice
-
14 de noviembre de 2025: Venezuela vs Nigeria
-
18 de noviembre de 2025: Venezuela vs Canadá
