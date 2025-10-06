Cargando contenido

Venezuela le da portazo a DT con pasado en Liga BetPlay
Venezuela le da portazo a DT con pasado en Liga BetPlay
AFP / Peslogos
Fútbol
Actualizado:
Lun, 06/10/2025 - 13:06

Selección de Venezuela rechazó DT recién salido de la Liga BetPlay

Venezuela sigue en busca de un nuevo director técnico, pero las directivas son exigentes y le dicen que no a DT salido de Liga BetPlay.

Llegaron a su fin las eliminatorias sudamericanas y junto con ello se definieron también a las seis selecciones que se quedaron con su cupo directo al Mundial 2026, la que se quedó con el puesto del repechaje y las tres que quedaron eliminadas. 

Uno de los equipos que se quedaron con la ilusión de clasificar al Mundial fue la Selección de Venezuela, la cual se quedó en la octava casilla y junto con ello también se quedó sin director técnico, ya que Fernando "Bocha" Batista, tras los malos resultados, fue destituido de su cargo y uno de los que estaban en carpeta para reemplazarlo era César Farías, pero el presidente de la FVF ya le habría "cerrado la puerta". 

Le puede interesar: Oficial: Ya se conoce el reemplazo de Yerry Mina para los amistosos

Venezuela descartó a César Farías como nuevo DT 

La Selección de Venezuela dio por finalizado su sueño por clasificar a la Copa Mundial 2026 tras una desastrosa participación en la eliminatoria sudamericana en la que se quedó en la octava casilla tras la goleada que recibió en la última fecha ante la Selección Colombia. 

De inmediato en la Federación Venezolana de Fútbol se empezaron a tomar drásticas medidas para los futuros objetivos, entre los cuales justamente no estaba ya Fernando Batista como director técnico y por lo cual la prioridad ahora es hallar un estratega que se acople a las necesidades de la situación y sepa plantear un mejor proyecto deportivo. 

 

Lea también
Image
Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia

Los 5 fijos de Lorenzo para el Mundial: hay polémica con uno

Ver más

Fue justo César Farías uno de los entrenadores que se postuló para el cargo, la solicitud fue tenida en cuenta tomando en cuenta su amplia trayectoria, pero todo parece indicar que tras más de tres horas de reunión con Jorge Giménez, presidente de la FVF, no se logró llegar a un acuerdo y por el momento continuarían en la búsqueda de un nuevo DT, al igual que Farías de un nuevo club o selección. 

En otras noticias: LA FM MÁS FÚTBOL⚽| CONVOCATORIA DE COLOMBIA; LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD

Lea también: Primer desconvocado en Colombia tras lesión antes de la fecha FIFA

Próximos partidos de la Selección Venezuela 

  • 10 de octubre de 2025: Venezuela vs Argentina 

  • 14 de octubre de 2025: Venezuela vs Belice 

  • 14 de noviembre de 2025: Venezuela vs Nigeria 

  • 18 de noviembre de 2025: Venezuela vs Canadá

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Selección de Venezuela

Imagen
Mundial de Fútbol

Mundial de Fútbol

Imagen
César Farías

César Farías

Imagen
Venezuela

Venezuela

Imagen
Eliminatorias Sudamericanas

Eliminatorias Sudamericanas

Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Cargando más contenidos

Fin del contenido