Selección histórica de Europa niega su expulsión del Mundial 2026: “Aún hay posibilidades”

La Unión de Fútbol de Rusia (UFR) aseguró hoy que no pierde la esperanza de disputar la fase de clasificación del Mundial 2026, que se jugará en EEUU, México y Canadá, pese a la continuación de la guerra en Ucrania.



"Mientras no tenga lugar el sorteo del Mundial, debemos trabajar para aprovechar cada oportunidad", comentó Alexandr Diukov, presidente de la UFR, al diario Sport-Express.



Diukov aseguró que "teóricamente" Rusia aún tiene opciones, aunque todo se decidirá en el sorteo de las Eliminatorias de la UEFA del 13 de diciembre. "¿El acceso al Europeo de 2028 parece más real? Una cosa no quita la otra. Hay que intentarlo en todas las direcciones, con todos los torneos", señaló.

Rusia no disputa partidos UFA ni FIFA desde hace tres años

Debido a la campaña militar en Ucrania, la selección rusa no disputa partidos oficiales desde que cayera ante Croacia (1-0) a finales de 2021 y desde entonces ya se perdió el Mundial de Catar y la Eurocopa de Alemania.



El equipo dirigido por Valeri Karpin se impuso el martes a Siria (4-0) en un partido amistoso celebrado en el estadio de Volgogrado tras derrotar la pasada semana a la débil Brunéi en la mayor goleada de su historia (11-0).

Los rusos disputarán el 28 de noviembre y el 2 de diciembre sendos amistosos contra Azerbaiyán en el balneario de Sochi (mar Negro). Debido a la falta de rivales, Rusia ha tenido que jugar en los últimos tres años contra selecciones como Irak, Kirguistán, Kenia, Uzbekistán o Cuba.

Recordemos que Rusia fue anfitrión del Mundial de Fútbol en 2018 siendo una de las selecciones revelación de aquel certamen, llegando a la fase de cuartos de final y cayendo por la vía de los penaltis ante Croacia.