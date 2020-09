Selección Inglaterra expulsó dos figuras por entrar mujeres a la concentración

Los jugadores Phil Foden y Mason Greenwood han sido expulsados de la concentración de la selección de Inglaterra por incumplir en Islandia el protocolo de seguridad de la COVID-19, según confirmó el seleccionador inglés, Gareth Southgate.



La Asociación inglesa de Fútbol (FA) investiga este incumplimiento, ocurrido después de la victoria el domingo en el partido que disputó en Islandia el equipo de Inglaterra.



Foden, jugador del Manchester City, de 20 años, y Greenwood, del Manchester United, de 18, habían hecho su debut internacional en el partido en el que Inglaterra venció a Islandia 1-0.

Southgate calificó a los jóvenes de "ingenuos" y agregó que ya se han disculpado por no cumplir con el protocolo del coronavirus.



"Dos de los muchachos han roto la guía sobre la COVID (...) Teníamos que decidir muy rápido que ellos no podían tener ninguna interacción con el resto del equipo y no podían entrenar. Dado los procedimientos que tenemos que seguir ahora, tendrán que viajar de regreso a Inglaterra por separado", añadió Southgate.

Según medios islandeses, los dos jugadores habrían recibido la visita de dos chicas en el hotel donde se concentró la selección inglesa.



Inglaterra se enfrentará este martes a Dinamarca en partido de la Liga de Naciones.