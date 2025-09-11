Selección Venezuela: tres técnicos 'top' que podrían remplazar a Batista

La Selección de Venezuela oficializó la destitución del argentino Fernando ‘Bocha’ Batista como director técnico del equipo absoluto, luego de que la Vinotinto no clasificó al Mundial 2026, ni siquiera alcanzando el repechaje.

La decisión se conoció este miércoles 11 de septiembre, apenas un día después de quedar matemáticamente eliminados. En un comunicado, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) explicó las razones de su decisión.

La FVF agradeció la entrega del entrenador, pero dejó claro que los resultados no cumplieron con las expectativas. Además, señaló que ya se trabaja en la planificación del próximo ciclo con miras al Mundial de 2030. Un día más tarde aparecieron candidatos para suplirlo.

Técnicos que suenan para dirigir a la Selección Venezuela

Este jueves se supo que la FVF contempla a Luis Zubeldía, Gerardo Martino y Ricardo Gareca para dirigir a la Selección de Venezuela de cara al ciclo clasificatorio a la Copa del Mundo 2030. Se estima que el propósito es que uno de los tres sea firmado.