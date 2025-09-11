Selección Venezuela: tres técnicos 'top' que podrían remplazar a Batista
El Bocha fue destituido de su cargo luego de que la Vinotinto no clasificó al Mundial 2026.
La Selección de Venezuela oficializó la destitución del argentino Fernando ‘Bocha’ Batista como director técnico del equipo absoluto, luego de que la Vinotinto no clasificó al Mundial 2026, ni siquiera alcanzando el repechaje.
La decisión se conoció este miércoles 11 de septiembre, apenas un día después de quedar matemáticamente eliminados. En un comunicado, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) explicó las razones de su decisión.
La FVF agradeció la entrega del entrenador, pero dejó claro que los resultados no cumplieron con las expectativas. Además, señaló que ya se trabaja en la planificación del próximo ciclo con miras al Mundial de 2030. Un día más tarde aparecieron candidatos para suplirlo.
Técnicos que suenan para dirigir a la Selección Venezuela
Este jueves se supo que la FVF contempla a Luis Zubeldía, Gerardo Martino y Ricardo Gareca para dirigir a la Selección de Venezuela de cara al ciclo clasificatorio a la Copa del Mundo 2030. Se estima que el propósito es que uno de los tres sea firmado.
Luis Zubeldía: a sus 44 años, el entrenador argentino se encuentra sin equipo tras salir recientemente de Sao Paulo. Nunca ha dirigido a una selección pero tiene buen perfil, pues ya sabe lo que es ganar una Copa Sudamericana con Liga de Quito.
Gerardo Martino: el argentino de 62 años tampoco tiene equipo, y sue experiencia más reciente fue al frente de Inter Miami. Antes, dirigió a las selecciones de Paraguay, Argentina y México, así como al FC Barcelona. Tiene once títulos en su palmarés.
Ricardo Gareca: el Tigre, de 67 años, también se encuentra sin equipo actualmente, y ha dirigido a las selecciones absolutas de Perú y Chile. Cuenta con siete títulos como DT, que fueron ganados al frente de Talleres de Córdoba, Universitario de Lima y Vélez Sarsfield.
La FVF anunció que en los próximos días definirá el perfil del nuevo cuerpo técnico y que el proceso de selección ya está en marcha, aunque sin precisar fechas para la oficialización del nuevo seleccionador.
Las estadísticas de Fernando ‘Bocha’ Batista en Venezuela
Batista asumió el mando de la Vinotinto en 2023, tras dirigir previamente la categoría sub-23. Durante su ciclo, disputó 29 partidos, con un saldo de diez victorias, nueve empates y diez derrotas, para un rendimiento del 44,8 %.