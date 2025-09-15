Señalan a un referente de Millonarios tras la derrota en Valledupar

Desde el arranque se notó un equipo azul incómodo y sin respuestas claras. El arquero Diego Novoa fue exigido constantemente y, a los 38 minutos, Jesús Muñoz puso en ventaja a los locales.

Antes del descanso, Edwin Torres aumentó la cuenta y, en la segunda parte, un penal ejecutado por Carlos Lucumí selló la goleada. A esto se sumó la expulsión de Sergio Mosquera, revisada por el VAR, que dejó a la zaga aún más debilitada. El desorden táctico y la falta de reacción fueron evidentes.

Las redes sociales y foros deportivos estallaron en comentarios negativos. Aunque otros nombres como Joan Hernández, Santiago Giordana, Stiven Vega y Beckham David Castro también fueron mencionados, el blanco principal fue Vargas. Reflejando el malestar por lo que consideran un rendimiento irregular. Para muchos, el defensor “ya cumplió ciclo” en la institución y debería dar un paso al costado".

La ausencia de Andrés Llinás por lesión y la expulsión de Mosquera dejaron al costarricense con más responsabilidad de la habitual. Sin embargo, sus imprecisiones en la marca y en la salida del balón aumentaron el descontento. Varios seguidores argumentan que no es solo un partido aislado, sino una tendencia que se viene notando desde hace meses.

Sin embargo, no toda la responsabilidad recae en un solo hombre. El bajo control del medio campo, la falta de profundidad ofensiva y la desconexión entre líneas también fueron determinantes en la derrota.