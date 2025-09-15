Actualizado:
Lun, 15/09/2025 - 12:24
Señalan a un referente de Millonarios tras la derrota en Valledupar
Millonarios cayó por goleada y vuelve a complicar su panorama para clasificar a Cuadrangulares.
Millonarios encendió las alarmas ante Alianza Valledupar. La caída 3-0 en territorio visitante dejó a los seguidores del club bogotano con un sabor amargo y con varios nombres señalados.
Entre ellos aparece Juan Pablo Vargas, defensor costarricense, quien recibió las críticas más fuertes de los aficionados tras el compromiso. El encuentro no solo expuso errores colectivos, sino que también abrió un debate sobre el presente de algunos futbolistas en el plantel.
Desde el arranque se notó un equipo azul incómodo y sin respuestas claras. El arquero Diego Novoa fue exigido constantemente y, a los 38 minutos, Jesús Muñoz puso en ventaja a los locales.
Antes del descanso, Edwin Torres aumentó la cuenta y, en la segunda parte, un penal ejecutado por Carlos Lucumí selló la goleada. A esto se sumó la expulsión de Sergio Mosquera, revisada por el VAR, que dejó a la zaga aún más debilitada. El desorden táctico y la falta de reacción fueron evidentes.
Las redes sociales y foros deportivos estallaron en comentarios negativos. Aunque otros nombres como Joan Hernández, Santiago Giordana, Stiven Vega y Beckham David Castro también fueron mencionados, el blanco principal fue Vargas. Reflejando el malestar por lo que consideran un rendimiento irregular. Para muchos, el defensor “ya cumplió ciclo” en la institución y debería dar un paso al costado".
La ausencia de Andrés Llinás por lesión y la expulsión de Mosquera dejaron al costarricense con más responsabilidad de la habitual. Sin embargo, sus imprecisiones en la marca y en la salida del balón aumentaron el descontento. Varios seguidores argumentan que no es solo un partido aislado, sino una tendencia que se viene notando desde hace meses.
Sin embargo, no toda la responsabilidad recae en un solo hombre. El bajo control del medio campo, la falta de profundidad ofensiva y la desconexión entre líneas también fueron determinantes en la derrota.
⏱ 90' Termina el partido.— Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 13, 2025
🪗 3-0 Ⓜ️ |#ALIvMFC pic.twitter.com/YVVGnwub4F
El horizonte inmediato del club capitalino es exigente. Se avecina el duelo de vuelta de la Copa Betplay ante Envigado, en el que Millonarios deberá remontar para seguir en competencia. Luego, enfrentará a Fortaleza en El Campín y a Atlético Nacional en condición de visitante.
Cada compromiso será una oportunidad para que el grupo recupere confianza y para que Vargas demuestre su capacidad de sobreponerse a las críticas.
El futuro del defensor está en un punto de inflexión. Para algunos, este es el preludio de su salida; para otros, es la ocasión perfecta para reivindicarse y recuperar su nivel. Millonarios tiene una tarea exigente y la hinchada no da tregua por el mal momento.
