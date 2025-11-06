Actualizado:
Senegal vs. Costa Rica EN VIVO: Mundial Sub-17 ¿dónde ver? HOY jueves 6 de noviembre
Estas selecciones vienen de empatar en su estreno en esta competencia orbital.
Hora y canal de TV para ver EN VIVO Senegal vs. Costa Rica
El partido correspondiente a la fecha 2 de la fase de grupos en el Mundial Sub-17 de Catar 2025, se llevará a cabo este jueves 6 de noviembre a partir de las 10:45 a.m., duelo que en Colombia y países de Latinoamérica se podrá disfrutar por la señal de DirecTV Sports (en Bolivia por Entel TV).
En México se podrá disfrutar del partido por Amazon Prime Video y ViX, señal en ‘streaming’ que también transmitirá el compromiso para países de Centroamérica, mientras que en Estados Unidos se tendrá que sintonizar Peacock, Amazon Prime Video y Telemundo Deportes.
Más horarios para ver el partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 10:45 horas
Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 11:45 horas
Argentina, Uruguay y Brasil: 12:45 horas
ET Estados Unidos: 10:45 horas
PT Estados Unidos: 7:45 horas.
