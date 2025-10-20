Sentencian a Jorge Bava en Paraguay: “Ha dado un paso atrás”

Hace un mes, Jorge Bava empezó a sonar para tomar las riendas de Cerro Porteño dejando Colombia y a Santa Fe, equipo en el cual fue campeón de la Liga BetPlay. El 3 de octubre fue su debut en el banquillo del ‘Ciclón’ enfrentando al Deportivo Recoleta con la necesidad clara de asaltar el liderato de la tabla de posiciones.

Vea también: Vingegaard se rinde ante Pogacar: "hay ciclismo más allá del Tour"

Diego Martínez no pudo con ese objetivo ni tampoco Jorge Achucarro que tomó las riendas de manera interina antes de que anunciaran de manera oficial la llegada del entrenador uruguayo. Guaraní se sigue afianzando en la primera plaza, mientras que a Cerro porteño le ha quedado la deuda pendiente de tomar el liderato.

Jorge Bava es un entrenador multicampeón en su etapa con Liverpool y en Santa Fe. Por esta razón, Cerro Porteño depositó la confianza en un charrúa que sabe lo que es alzar copas, pero, hasta ahora, en Paraguay mantienen que todo ha seguido igual dentro del club. De hecho, a Bava lo ven peor que a Diego Martínez y que Jorge Achucarro.

“BAVA HA DADO PASOS ATRÁS”; MENCIONAN EN PARAGUAY

Desde que Jorge Bava tomó las riendas de Cerro Porteño, el entrenador uruguayo superó a Recoleta, a Sol de América por la Copa de Paraguay, pero sus dos últimos resultados fueron empates ante 2 de Mayo y Olimpia en un nuevo clásico de Asunción.

Con los dos empates, ya empieza a perder credibilidad, y en la emisora radial, Monumental AM 1080, analizaron lo que ha sido este arranque de Jorge Bava, con respecto a Diego Martínez y Jorge Achucarro, “nada ha cambiado desde que llegó Bava en Cerro. Todo sigue igual. Para mí Achucarro tenía más coraje el equipo y Bava dio un paso para atrás”.

Le puede interesar: Dayro Moreno responde a polémica sobre su mal momento en Once Caldas

Luego criticaron algunas decisiones que ha tomado el timonel uruguayo con las posiciones de jugadores, “nunca dirigí, nunca jugué profesional, pero a mí no me van a poner en la cabeza que Morel (Jorge) y Gastón (Giménez) pueden jugar en la mitad de la cancha”. Cerro Porteño no pudo respetar la casa ante un Olimpia que quedó en inferioridad numérica con una expulsión sobre los 34 minutos de Jesús Abel Paredes.

Sobre los últimos minutos, Cerro Porteño jugó contra nueve futbolistas por la expulsión de Richard Ortiz. Sin embargo, la victoria de Jorge Bava no fue posible y tendrá que esperar a una nueva fecha para poder darle el golpe a Guaraní que sigue manteniendo el liderato por ventaja de tres unidades.