Sergio Busquets lo ganó todo: un repaso por sus 36 títulos en su carrera

Poco a poco se van acabando las generaciones doradas del fútbol a nivel mundial. Sergio Busquets será el primero de esa legión eterna del Barcelona en decir adiós a su carrera deportiva. Con 37 años, el mediocentro del Inter Miami confirmó la decisión de dejar el fútbol en 2026 y de disfrutar estos últimos meses junto con sus compañeros de equipo.

Junto con Lionel Andrés Messi, Luis Alberto Suárez y Jordi Alba, Sergio Busquets jugará sus últimos partidos como futbolista profesional a la espera de que llegue diciembre y tome otra faceta afuera de las canchas. Luis Enrique alguna vez dijo que Busquets orquesta el mediocampo como si fuera el director técnico y el líder del campo de juego.

Bajo ese panorama, el futuro de Sergio Busquets podría ser continuar dentro del fútbol en la parte dirigencial, ya sea como director técnico o como dirigente de algún club. Sin duda alguna, no demorará mucho en conseguir algo, pues, sus títulos y su capacidad de liderar un equipo le podría dar la mano.

LA IMPACTANTE CIFRA DE TÍTULOS DE SERGIO BUSQUETS EN SU CARRERA DEPORTIVA

El mediocentro internacional de España se ganó su lugar en el mundo como el mejor volante de marca por varias temporadas. Se consolidó como una pieza fundamental del Barcelona más glorioso en los últimos años y logró alcanzar la cifra de 36 títulos como jugador profesional.

Evidentemente, la mayoría de los trofeos los consiguió en el FC Barcelona en donde jugó un total de 15 temporadas manteniéndose como un líder, referente y un todo campista en el campo de juego. Luego dejó al club de sus amores y firmó con el Inter Miami en donde acabará su carrera.

En Barcelona ganó 32 títulos, con la selección de España alcanzó la gloria con los dos trofeos más importantes con el Mundial de 2010 y con la Eurocopa de 2012 y, como si fuera poco, con el Inter Miami se dio el lujo de conseguir dos trofeos más. También cuenta con distinciones que le han marcado la carrera consolidándose en el XI ideal de la Eurocopa que ganaron, en LaLiga en 2015 y 2016 y en la Champions de 2015.

En ese sentido, este es el repaso de los títulos que ganó Sergio Busquets a lo largo de su carrera donde predominan los trofeos con el Barcelona ganando Champions League, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes, más allá de ganar todo en la liga local:

Nueve Ligas de España (2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019 y 2023)

Siete Copa del Rey (2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021)

Siete Supercopa de España (2010, 2011, 2012, 2014, 2017, 2019 y 2023)

Tres Champions Leagues (2009, 2011 y 2015)

Tres Mundial de Clubes (2010, 2012 y 2016)

Tres Supercopa de Europa (2010, 2012 y 2016)

Con selección de España:

Mundial de Sudáfrica 2010

Eurocopa de 2012

Con Inter Miami:

Leagues Cup 2023

MLS Supporters Shield 2024