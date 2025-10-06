Sergio Otálvaro, referente de Santa Fe, es anunciado por su nuevo club

Independiente Santa Fe ha vivido en este siglo algunos de sus años más importantes, pues ha conseguido la mayor parte de sus títulos, siendo protagonista de gestas a nivel internacional, inclusive.

Puede leer: Programación de la fecha 15 de Liga Betplay 2025-II

Uno de los referentes de la institución es esta 'época dorada' es el antioqueño Sergio Otálvaro, quien se desempeñó en Santa Fe desde 2009 hasta 2016 -con dos cesiones de por medio a Junior y Deportes Tolima-. Ahora, el lateral derecho anunció su retiro y fue anunciado en un nuevo cargo.

¿Cuál es el nuevo cargo de Sergio Otálvaro?

Pues Sergio Otálvaro fue anunciado como nuevo gerente deportivo de Sportivo Luqueño de Paraguay, uno de sus últimos clubes como futbolista profesional. A sus 38 años asumirá un nuevo rol en el fútbol profesional.

Además, Otálvaro fue presentado junto a Lucas Barrios, el recordado futbolista argentino nacionalizado paraguayo, quien ahora será el director técnico de Sportivo Luqueño tras ponerle fin a su carrera como jugador profesional.