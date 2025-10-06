Actualizado:
Sergio Otálvaro, referente de Santa Fe, es anunciado por su nuevo club
El antioqueño ganó 17 títulos en su carrera como futbolista, seis de ellos con el Rojo Bogotano.
Independiente Santa Fe ha vivido en este siglo algunos de sus años más importantes, pues ha conseguido la mayor parte de sus títulos, siendo protagonista de gestas a nivel internacional, inclusive.
Uno de los referentes de la institución es esta 'época dorada' es el antioqueño Sergio Otálvaro, quien se desempeñó en Santa Fe desde 2009 hasta 2016 -con dos cesiones de por medio a Junior y Deportes Tolima-. Ahora, el lateral derecho anunció su retiro y fue anunciado en un nuevo cargo.
¿Cuál es el nuevo cargo de Sergio Otálvaro?
Pues Sergio Otálvaro fue anunciado como nuevo gerente deportivo de Sportivo Luqueño de Paraguay, uno de sus últimos clubes como futbolista profesional. A sus 38 años asumirá un nuevo rol en el fútbol profesional.
Además, Otálvaro fue presentado junto a Lucas Barrios, el recordado futbolista argentino nacionalizado paraguayo, quien ahora será el director técnico de Sportivo Luqueño tras ponerle fin a su carrera como jugador profesional.
Para los hinchas de Luqueño se trata de todo un acierto la escogencia de Barrios y Otálvaro para los cargos ya mencionados, pues en sus etapas como futbolistas marcaron huella en el equipo.
Es pertinente tener en cuenta que Sergio Otálvaro se marchó de Santa Fe en 2016 a Nacional de Montevideo, y luego de un año llegó a Olimpia, donde permaneció entre 2017 y 2023, posteriormente firmó con Sportivo Luqueño.
Asimismo, hay que tener en cuenta que algunos hinchas de Santa Fe pedían el regreso de Otálvaro hace algunas temporadas; ahora, el exfutbolista de 38 años solo podría volver ejerciendo otro cargo.
Hoy, en conferencia de prensa transmitida en vivo por nuestro canal @LuquenoPlay, presentamos oficialmente a Lucas Barrios y a Sergio Otalvaro, quienes asumen como director técnico y gerente deportivo respectivamente.— Sportivo Luqueño (@SpLuquenOficial) October 6, 2025
Que sea con éxito, bienvenidos a la República de Luque!! 💪🏻🇺🇦 pic.twitter.com/JIGWtnIaie
