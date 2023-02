Sergio Ramos 'alucina' con Messi: El ex Real Madrid se rinde al astro argentino

Lionel Messi firmó un 'golazo' para darle la victoria ante al PSG en su último encuentro por la Ligue 1 ante Lille. El astro argentino sentenció el partido cuando el marcador se encontraba igualado a tres y el reloj marcaba el minuto 95.

Vea también: [Video] Frenética reacción de Antonella con gol de Messi y la remontada del PSG

Tras haber sido el héroe, en lo que pudo ser una nueva debacle del onceno parisino, todas las voces de admiración cayeron sobre el '30'. Mbappé, Donnaruma, Galtier y el resto de los jugadores no pudieron evitar la felicidad y emoción tras el tanto de 'Lio' que los mantiene en la cima del campeonato.

Uno de los más emocionados con el triunfo y el gol de Messi fue Sergio Ramos. El central español, referente histórico del Real Madrid habló nuevamente sobre lo que es tener de compañero a Messi.

Para el defensor ibérico desde que coincidieron en Paris, es una bendición que el albiceleste juegue a su lado. Así fueron sus palabras para referirse al crack sudamericano.

"Ya no me sorprende lo de Messi. En el Barça estaba acostumbrado a decidir los partidos como lo hizo hoy. Me alegro de que ahora esté en mi equipo", inicio Ramos tras finalizar el partido.

Y añadió: "Por supuesto que es mejor tenerlo como compañero. Al que le des a escoger Messi a favor o en contra, la respuesta es rápida y sincera"

Finalmente, el europeo habló sobre la relación que tienen como referentes del Madrid y el Barcelona: "Es algo que despierta mucha curiosidad. Pero tenemos el mismo objetivo: ganar con el PSG. Queremos hacer mejor al equipo, con nuestra experiencia y buenas actuaciones. Mi relación con Messi es excelente. Hay un gran respeto entre los jugadores".

Le puede interesar: Jorge Messi le baja el pulgar al regreso de Lio al Barcelona

Por ahora, se espera que el conjunto parisino pueda remontar la serie de octavos de final de la Champions League. Los franceses deberán derrotar al Bayern Múnich para seguir con vida en Europa.