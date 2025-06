Sergio Ramos no se guardó nada con el futuro de Monterrey en Mundial de Clubes

Emocionado ante el que puede ser su último gran torneo, el español Sergio Ramos aseguró el lunes estar listo para liderar al Monterrey en el Mundial de Clubes y repasó también la actualidad del Real Madrid, al que considera favorito al título.

"El Madrid siempre es favorito en las grandes competiciones", expuso el excapitán merengue en la rueda de prensa previa al debut del Monterrey el martes en el Grupo E ante el Inter de Milán.

"El Real Madrid es el mejor del mundo", subrayó. "Por el nivel que tiene el club y los jugadores. Por la mentalidad que está implantada desde hace muchísimos años".

El equipo blanco competirá en Estados Unidos en un momento delicado, con la meta de alzar una corona internacional con la que pasar página a una temporada llena de sinsabores.

La falta de títulos grandes motivó el relevo de Carlo Ancelotti por Xabi Alonso, cuyo aterrizaje en el banco del Santiago Bernabéu es visto positivamente por su excompañero Sergio Ramos.

Le puede interesar: Escándalo en Europa: club fue expulsado de Conference League sin jugar

"La llegada de Xabi será un refuerzo interesante. Lo ganó todo como jugador y ya sabe cómo funciona el club. Los puede ayudar bastante en esta nueva etapa", auguró.

Ramos también apoyó la candidatura del delantero madridista Kylian Mbappé, otro excompañero en su etapa en el París Saint-Germain, al Balón de Oro.

"Yo a Mbappé se lo daba siempre no solo por amistad sino porque ha hecho números importantes", defendió. "El Madrid no ganó los títulos de otros equipos pero es un premio individual, no colectivo".

"De aquí a cinco o 10 años me atrevería a decir que Kylian tiene cuatro o cinco Balones de Oro en casa", pronosticó.

De la nueva perla blanca, el argentino Franco Mastantuono, Ramos dijo que posee un talento "indudable" y el Madrid es "el mejor sitio para ver si se hace crack".