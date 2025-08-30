Actualizado:
Sáb, 30/08/2025 - 22:50
A Yerry Mina lo desnudaron, literalmente; polémica fotografía
El defensa central de Cagliari vivió una situación un tanto incómoda antes de concentrar con la Selección Colombia.
Este fin de semana la mayor parte de futbolistas convocados a Selección Colombia disputaron su último partido con los clubes antes de unirse a la concentración del equipo nacional, y uno de ellos fue el defensa central Yerry Mina.
El zaguero de 30 años fue titular en la derrota de Cagliari 1-0 en su visita a Napoli. Más allá de la desazón por el gol recibido en el último minuto, hubo una acción que tiene a Yerry Mina en 'boca' de los futboleros.
Pues en una acción en que el cuadro napolitano atacó, Yerry Mina forcejeó con uno de los delanteros de ese equipo, quien en su afán por ganar la posesión terminó sujetándolo por su indumentaria y le bajó la pantaloneta, convirtiéndose en un momento realmente curioso.
Inevitablemente el defensa colombiano mostró sus glúteos y la fotografía captada por un reportero gráfico situado en cancha se ha vuelto viral, pues no es común que se registren este tipo de acciones en balompié internacional.
La fotografía ha sido reposteada miles de veces en X (antes Twitter), y los internautas se han tomado de buena forma el momento para hacer chistes al respecto. Fue la última imagen del defensa antes de viajar a Barranquilla.
Foto de Yerry Mina con la pantaloneta abajo
SSC Napoli venció 1-0 al Cagliari Calcio por la Serie A de Italia. El colombiano Yerry Fernando Mina González protagonizó esta imagen. pic.twitter.com/IMXmTGdvwZ— Breinner Arteta Cañizares (@ArtetaBreinner) August 30, 2025
El partido terminó con un 1-0 en favor de Napoli, que anotó por intermedio de André Zambo Anguissa al minuto 90+5. con ese resultado, el Cagliari se sitúa parcialmente en la decimoquinta posición con apenas un punto luego de dos fechas.
Yerry Mina llegará a Colombia en las próximas horas, y se unirá a la concentración de la Selección Colombia que enfrentará a Bolivia el próximo jueves 4 de septiembre en el Metropolitano de Barranquilla, y el martes 9 a Venezuela en el Monumental de Maturín.
