A Yerry Mina lo desnudaron, literalmente; polémica fotografía

Este fin de semana la mayor parte de futbolistas convocados a Selección Colombia disputaron su último partido con los clubes antes de unirse a la concentración del equipo nacional, y uno de ellos fue el defensa central Yerry Mina.

Puede leer: Hincha del Cali murió previo al partido con DIM; así fueron los hechos

El zaguero de 30 años fue titular en la derrota de Cagliari 1-0 en su visita a Napoli. Más allá de la desazón por el gol recibido en el último minuto, hubo una acción que tiene a Yerry Mina en 'boca' de los futboleros.

Pues en una acción en que el cuadro napolitano atacó, Yerry Mina forcejeó con uno de los delanteros de ese equipo, quien en su afán por ganar la posesión terminó sujetándolo por su indumentaria y le bajó la pantaloneta, convirtiéndose en un momento realmente curioso.