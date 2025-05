Antonio Conte sería despedido a pesar de ganar la Serie A: esta es la razón

- Expectativas -

La salida de Osimhen no llenó las arcas como se podía esperar -el delantero, a falta de comprador, recaló cedido en el Galatasaray turco- y la venta en enero de Kvaratskhelia al París Saint-Germain hacía temer que el equipo se resentiría.

Incluido el propio Conte: "Estoy feliz en Nápoles (...) pero quien me contrate sabe que traigo conmigo expectativas".

"La gente me contrata y piensa 'tienes que terminar primero o segundo', aunque hubieras terminado décimo el año anterior, y tienes que luchar por el título, clasificarte a Europa no es suficiente (...) Pero no soy tonto si no hay recursos disponibles para lograrlo".

No era la primera vez que Conte criticaba a un club por no invertir en refuerzos, y no será la última.

Cuando Conte dejó la Juventus en el verano europeo de 2014 luego de ganar tres 'Scudetti' seguidos, atribuyó su falta de éxitos en competición europea a la falta de inversión.

Fue famosa su comparación de ser entrenador de la Juve con sentarse en un restaurante de 100 euros el menú con 10 euros en la cartera, unas palabras que le persiguieron cuando su sucesor, Massimiliano Allegri, llevó a la Juve a dos finales de la Champions en tres temporadas.

A pesar del comportamiento estrafalario de De Laurentiis y su desprecio por los deseos ajenos, tomó el control de un Nápoles en bancarrota en 2004 y lo ha llevado a la cumbre del fútbol italiano.

El Inter ha jugado 17 partidos más que el Nápoles esta temporada, lo que sin duda ha beneficiado al equipo de Conte, una ventaja de la que el equipo -con Conte o sin él- no gozará el próximo curso.