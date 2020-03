Así es el drama que viven en Atalanta tras la cuarentena por coronavirus

Italia es el país europeo más afectado por la pandemia del coronavirus y su fútbol ya fue suspendido, además, la mayoría de los equipos han entrado en una cuarentena bajo estricta supervisión y los futbolistas, especialmente extranjeros que no tienen cerca a su familia, no la pasan bien.

En este caso, Atalanta es uno de los clubes más afectados al estar ubicado en la región de Lombardía en el norte de Italia y dos futbolistas colombianos son protagonistas: Luis Fernando Muriel y Duván Zapata. Para hablar del drama que han vivido en los últimos días, Alejandro ‘Papu’ Gómez dialogó con Fox Sports.

“Hay que prestar atención en el cuidado general de las manos, mucho alcohol en gel y tratar de quedarse en la casa, sin hacer mucha vida social porque el contagio es muy rápido y muy fuerte. El virus queda en el aire, en los objetos bastante tiempo y es muy contagioso. Sobre todo, las personas que tienen más de 65 años para arriba que son las más afectadas”, señaló en primera medida.

Sobre cómo han vivido los jugadores la cuarentena, explicó: “Bastante tranquilo. Tal vez en supermercados faltaron productos porque la gente comenzó a comprar todo directamente. Igual ya al otro día hubo productos en los productos en los supermercados. En ese sentido se está haciendo bastante bien. A mí lo que me preocupa más que nada es la crisis sanitaria del país por qué los hospitales no dan abasto. No hay lugares en los hospitales, no hay camas y hoy en día, si te pasa otra cosa, te rompes una pierna, chocas con el auto o pasa algo más, no te van a atender porque hay casos más importantes”.

Y cerró explicando que están ubicados en el peor lugar de Italia para esta pandemia: “Lo que pasa es que hay 200 o 300 contagiados por día, entonces es imposible que se de abasto. Piense en una pequeña clínica de un pueblo de 5000 personas, está todo ocupado. En sólo Lombardía, que es la región del norte con 10 millones de personas, hay 15,000 contagios. Y Bérgamo tiene 400 contagiados, más o menos. Estoy en el peor lugar de Italia”.