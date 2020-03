Asociación de futbolistas responde sobre rebaja de sueldos en la Serie A

Damiano Tommasi, presidente de la Asociación de Futbolistas Italiana (AIC, por su acrónimo italiano), consideró este lunes "prematuro" hablar de una reducción del sueldo de los jugadores por la emergencia del coronavirus y que, en este momento, es fundamental cuantificar los daños económicos que sufrirá el fútbol.



"Que se hable de reducir los sueldos de los jugadores es una señal de que no estamos alineados con los problemas del país. Todavía se debate sobre si se podrán terminar las ligas y no se saben cuantificar los daños económicos. (Reducir los sueldos) es un tema del que hablaremos cuando sea el momento, no ahora", afirmó Tommasi en declaraciones publicadas por la AIC en su página oficial.

"Una situación como la actual es algo excepcional y de paso nuestro mundo, no solo el del fútbol sino el del deporte en general, se está alineando, incluso si todavía hay algunos que siguen pensando en sí mismos. Lo único que podemos hacer es estar listos y considerar todo tipo de hipótesis sin prejuicios ni intereses personales", agregó.



El fútbol italiano se enfrenta a unas pérdidas que pueden superar los mil millones de euros en el caso en el que no se pueda terminar la temporada, según informó recientemente a EFE el experto de industria del deporte Marco Bellinazzo, y una reducción del sueldo de los futbolistas podrían permitir ahorrar una cantidad superior a los 150 millones de euros.



Tommasi insistió mucho en el hecho de que todavía no se sabe cuándo se podrán reanudar los torneos, en un país que ya ha registrado 5.476 muertos y más de 46.000 contagiados.

"De momento no es posible saber si, y cuándo, se podrá reanudar la actividad deportiva y concluir la temporada. Hay varias hipótesis, todas plausibles. Se habla de prolongar la temporada, superar el 30 de junio y, de paso, ir más allá del cierre de los contratos", explicó Tommasi.



"Hay que pensar en cómo programar no solo la Serie A, sino todos los campeonatos. Y resolver el tema descenso y ascenso. Para volver a jugar serán necesarias algunas semanas de entrenamiento, pero el verdadero problema es poderse desplazar. En este momento hay muchas restricciones", concluyó.