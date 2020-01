Atalanta disfruta del regreso más esperado

Tras una lesión que lo alejó de las canchas desde el 12 de octubre de 2019 y una recuperación que le llevó muchísimo tiempo más del esperado, Duván Zapata tiene la posibilidad de volver a sumar minutos con Atalanta, un club que lo extraña de manera notable y que ve en el colombiano su mejor arma ofensiva, por lo que tras anunciarse la convocatoria oficial para el partido contra Parma, la alegría fue inocultable.

El atacante colombiano, quien debía volver para diciembre, pensando en la parte final de la fase de grupos de la Champions League, entró en el listado final de 21 jugadores que publicó el equipo de Bérgamo previo al enfrentamiento con el club parmesano. En dicho listado también entro el delantero colombiano Luis Fernando Muriel, quien ha colaborado con la ofensiva del club dirigido por Gianpiero Gasperini, pero que no ha logrado ser tan determinante como lo ha sido su compatriota.

"La recuperación de Zapata nos da un impulso extra y, seguramente, nos proporcionará mayor fortaleza", afirmó Gasperini en rueda de prensa previa al enfrentamiento de este lunes a las 9:00 a.m., hora de Colombia, en el que se espera ver a un futbolista completamente recuperado y, aunque no se sabe si podrá ser titular, pues es normal que no se encuentre con el mejor ritmo, sí podría tener algunos minutos.

Actualmente Atalanta se encuentra en la quinta casilla de la Serie A con 31 puntos en 17 partidos disputados, habiendo ganado tres de los últimos cinco encuentros jugados en el campeonato. De igual manera, el equipo se prepara para enfrentar los octavos de final de la Champions League, certamen en el que tiene una llave complicada contra Valencia y en el que disputará el partido de ida el próximo 19 de febrero.