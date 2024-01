Atalanta tomó decisión sobre el futuro de Luis Muriel: es oficial

En Italia, también ha habido grandes novelas, especialmente con el futuro de Luis Fernando Muriel que ha estado en la boca de grandes clubes, especialmente en un gigante de la Serie A como lo es el Inter de Milan. El delantero atlanticense no ha contado con la regularidad deseada en Atalanta con Gian Piero Gasperini como el director técnico.

Pese a grandes estadísticas que tiene en Atalanta, Gian Piero Gasperini lo ha dejado en varios partidos como suplente, por su estado físico, algo que siempre queda en evidencia. Por esta razón, Luis Fernando Muriel podría buscar su salida, algo que ya había sonado en Italia, hasta tal punto de que el mismo Gasperini había afirmado que no sabía si el oriundo de Santo Tomás, Atlántico, continuaría en enero.

Luis Muriel sí continuó en el club ante las dudas con el Inter de Milan. El gran problema para los actuales supercampeones de Italia, es la presencia de Alexis Sánchez, que no está ni cerca de abandonar la institución. Muriel es una de las prioridades de Atalanta, que busca ampliar el contrato del delantero, y parece que han llegado a buen puerto.

Atalanta decidió no oír más ofertas con respecto al futuro del atlanticense, de acuerdo con el medio italiano, Calciomercato, “Atalanta ha decidido no evaluar ofertas por Luis Muriel: el colombiano permanecerá en Bérgamo hasta junio”. El contrato de Muriel va justamente hasta el verano de 2024, y ahí podría decidirse el próximo camino del goleador.

La idea del Atalanta de Bérgamo es intentar, no solo contar con Luis Muriel hasta mediados de 2024, sino también, extenderlo por más tiempo. Muriel espera ganarse la titularidad y empezar de cero, ante un Gian Piero Gasperini, que al parecer, todavía no está convencido con el colombiano. Si no logran renovarlo, quedaría libre y podría negociar con cualquier club.