El Inter de Milán está llamado a una reacción inmediata en su difícil visita al Atalanta, en la séptima jornada de la Serie A, después del grave revés sufrido el martes contra el Real Madrid en la Champions League, en la que ya está contra las cuerdas.

Atalanta vs Ínter: hora y canal de TV en Argentina, Chile y Colombia

El partido Atalanta vs Ínter de Milán se puede ver ESPN Play, ESPN2 Sur, Rai Italia en toda Sudamérica. En Estados Unidos transmite Fanatiz USA, ESPN+, Rai Italia Nord America.

Argentina: 11:00 am

Chile: 11:00 am

Colombia: 9:00 am

Estados Unidos: 9:00 am (este), 6:00 am (pacífico)

Perú: 9.00 am

El que menos margen de error tiene este fin de semana es el Inter, que tras arrancar la temporada con máximas ambiciones tanto en la Serie A como en la Liga de Campeones, sólo ganó uno de sus últimos siete partidos.

La última derrota fue la más dolorosa. Llegó en el estadio Alfredo Di Stéfano contra el Real Madrid, en un encuentro en el que había remontado un 2-0 antes de sucumbir con el 3-2 del brasileño Rodrygo Goes.

Sigue sin conocer la victoria en la Champions y es colista de su grupo con dos puntos en tres partidos, lo que le exige una gran remontada para tener opciones de llegar a octavos. Y no le va mejor en la Serie A, en la que es sexto y está ya a cinco puntos del líder Milan.

Así, con la dificultad añadida de la lesión muscular del belga Romelu Lukaku, el Inter visitará el difícil campo del Atalanta, también tocado tras el contundente 0-5 sufrido en la Liga de Campeones contra el Liverpool.