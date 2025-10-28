Actualizado:
28/10/2025
Atalanta vs Milan EN VIVO hora y canal para ver Serie A
El equipo rossonero visita Bergamo para enfrentar a Atalanta en la serie A.
Milan con un sorpresivo arranque marcha tercero de la Serie A a solo un punto del primero, con un Luka Modric al que no le pasan los años, el equipo rossonero ha encontrado un buen estilo de juego que los tiene ilusionados. Por otro lado está Atalanta dirigida por Juric que marcha en la sexta posición con 12 puntos y con un rendimiento lleno de altibajos.
Hora y canal para ver el partido
El partido por la novena fecha de la Serie A se jugará hoy 28 de octubre de 2025 a partir de las 2:45p.m. hora colombiana y se podrá disfrutar por la señal en vivo de ESPN y Disney+.
