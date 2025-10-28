Atalanta vs Milan EN VIVO hora y canal para ver Serie A

Milan con un sorpresivo arranque marcha tercero de la Serie A a solo un punto del primero, con un Luka Modric al que no le pasan los años, el equipo rossonero ha encontrado un buen estilo de juego que los tiene ilusionados. Por otro lado está Atalanta dirigida por Juric que marcha en la sexta posición con 12 puntos y con un rendimiento lleno de altibajos.