Bologna sentencia a Lucumí y le muestra camino de salida: ya hay reemplazo

Infortunadamente, Jhon Janer Lucumí no tuvo una Copa América 2024 positiva, dado que, pese a arrancar como inicialista contra Paraguay, sufrió una lesión que lo sacó de toda la competencia. El zaguero central estuvo disponible en los últimos partidos de las fases finales, pero para no correr riesgos, no fue utilizado dentro del combinado nacional.

Una baja sensible para la Selección Colombia a lo largo de la Copa América y un problema para el Bologna, equipo al que pertenece, puesto que, si se hubiese mostrado en el torneo continental, le hubiese dado un empuje en el club y un mayor reconocimiento para esta temporada que se avecina.

El Bologna debuta el 18 de agosto contra Udinese, y Jhon Janer Lucumí sería tenido en cuenta por el entrenador, Vincenzo Italiano tras la salida de Thiago Motta de la dirección técnica. Sin embargo, el colombiano no sería la primera opción para el nuevo estratega para la Serie A.

La situación que se dio a conocer por los medios italianos le crea dudas a Jhon Lucumí que espera regresar a la competencia, pero que no tendría su continuidad definida en el Bologna. Pues, el conjunto boloñés está dispuesto a relegar al colombiano destacado en la temporada pasada y con Selección Colombia por un referente en Europa en la posición.

EL BOLOGNA JUEGA CON EL FUTURO DE JHON JANER LUCUMÍ

De acuerdo con Carlos Antonio Vélez en el programa de Antena 2, Palabras Mayores, hay una preocupación con Jhon Lucumí, dado que, “en la Gazetta Dello Sport, aparece Vincenzo Italiano que es el reemplazo de Thiago Motta en la dirección técnica del Bologna, diseñando el equipo que va a jugar Champions y en este diseño aparece Hummels como probabilidad en la posición de Lucumí”.

Posteriormente, Carlos Antonio sigue afirmando que, “si Hummels viene del Borussia Dortmund al Bologna, es para jugar, no es para sentarse. Hummels para jugar por Lucumí o con Lucumí o Lucumí/Hummels. No es bueno tener un suplente de esta categoría. Lucumí es un central espectacular, pero para jugar Champions tiene más experiencia y recorrido Hummels.

Sin embargo, no hay todavía certeza alguna por parte del Bologna sobre la posible contratación de Mats Hummels, ni tampoco una salida de Jhon Lucumí Si llega un central, su protagonismo estaría en riesgo.