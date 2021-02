Canal que transmite Inter vs Genoa ONLINE EN VIVO; Liga de Italia

El Inter busca sacar provecho de la difícil visita del Juventus en su partido como local contra el Génova, un equipo en gran estado de forma bajo la gestión de Davide Ballardini.

INTER VS GENOA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET EN ARGENTINA, COLOMBIA, MÉXICO Y ESPAÑA.

Para quienes están en Sudamérica, el compromiso Inter vs Genoa se puede ver en ESPN Play Sur, ESPN2 Sur. En Estados Unidos transmite ESPN+, Fanatiz USA y En México lo hace ESPN Play Norte.



Italia: 3:00 pm

Colombia: 9:00 am

Argentina: 11:00 am

México: 8:00 am

Estados Unidos: 9:00 am (este), 6:00 am (pacífico)

El cuadro de Antonio Conte no puede contar con el marroquí Achraf Hakimi, pero sí con la pareja ofensiva formada por el belga Romelu Lukaku y el argentino Lautaro Martínez, decisivos en el derbi con uno y dos goles, respectivamente.

Por tal razón Lukaku se refirió a la dupla que hace con Martínez con quien considera que ha tenido cierta afinidad: "La comunicación con Lautaro es fundamental! Tenemos gran afinidad uno para otro, pero lo más importante es que trabajamos para el bien del equipo", aseguró el belga en su cuenta de las redes sociales, al contestar a las preguntas de sus seguidores.

Por otra parte, los 'Nerazzurri' confirmaron mediante un comunicado que "tras las pruebas realizadas, comunica que dieron positivo por covid-19: los dos consejeros delegados, Alessandro Antonello y Giuseppe Marotta, el director deportivo, Piero Ausilio, el abogado del club Angelo Capellini y un miembro del cuerpo técnico".