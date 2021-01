Canal que transmite Milan vs Atalanta ONLINE EN VIVO; Serie A

Luego de varias temporadas sin protagonismo en el ‘Calcio’, Milán volvió a ser uno de los equipos destacados de la Serie A. Con la ayuda del legendario Zlatan Ibrahimovic, el equipo ‘rossonero’ lidera la tabla de posiciones con 43 unidades.

MILÁN VS ATALANTA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET EN COLOMBIA, ARGENTINA Y ESTADOS UNIDOS

Para quienes están en Sudamérica, el compromiso Milán vs Atalanta se puede ver en ESPN3 Sur, ESPN Play Sur, Rai Italia Sud America y Serie A Pass. En Italia lo puede hacer por SKY Go Italia, Sky Sport Serie A, NOW TV y Sky Sport 252, mientras que en Estados Unidos transmite ESPN+, Fanatiz USA y Rai Italia Nord America.



Colombia: 12:00 pm

Italia: 6:00 pm

Argentina: 2:00 pm

Estados Unidos: 12:00 pm (este), 9:00 am (pacífico)

Por tal razón, en la fecha 19 del campeonato italiano, el equipo dirigido por Stefano Pioli, recibe al Atalanta de los colombianos Luis Fernando Muriel y Duván Zapata, quienes llegan con la intención de arrebatarle la racha ganadora, puesto que Milán no pierde desde mediados de diciembre del año pasado.

El líder del campeonato disputa este compromiso, luego de ganarle 2-0 a Cagliari con los dos goles de Ibrahimovic, por lo cual no quiere ceder la punta de la Serie A.

Por otra parte, el conjunto visitante llega al San Siro con un invicto de once compromisos, a pesar de haber empatado en los dos últimos partidos. Hay que recordar que el equipo de Bérgamo empató con Udinese, ubicándose en la sexta posición.