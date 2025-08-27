Actualizado:
Mié, 27/08/2025 - 10:15
Carlos Cuesta podría ser nuevo jugador de un club histórico de Italia
El defensa central finalmente no concretó su llegada a Spartak de Moscú y busca equipo para la próxima temporada.
Carlos Cuesta está en búsqueda de equipo luego de confirmarse que no seguirá desempeñándose en Galatasaray de Turquía, sin embargo, la tarea no ha sido fácil, pues estuvo a punto de firmar con Spartak de Moscú pero la negociación se 'trabó' por diferencias económicas.
Así las cosas, el representante del futbolista de 26 años ha estado en contacto con varios equipos con el fin de firmar un nuevo contrato en las próximas horas, y es allí donde aparece un club brasileño y otro italiano interesados en los servicios de Cuesta.
Puede leer: El arquero del FPC que Carlos Antonio postuló para Selección Colombia
Los equipos que quieren fichar a Carlos Cuesta
Pues bien, nuevamente Vasco da Gama 'va a la carga' por el fichaje de Cuesta, ya que inicialmente perdió la posibilidad de sumarlo por diferencias con Galatasaray. La intención de los brasileños es sumarlo bajo préstamo con opción de compra.
No obstante, el periodista Julián Capera informó que hay otro club interesado en los servicios del defensa central, y se trata de uno de los clubes con más tradición de la Serie A: Torino de Italia preguntó condiciones por Carlos Cuesta.
El Toro no realizaría una inversión para quedarse con los servicios de Carlos Cuesta sino que perseguiría una cesión con cargo, modalidad que es bien vista por Galatasaray, que en definitiva no le encuentra lugar en su plantilla.
Se espera que en el transcurso de esta semana se analice la oferta de Brasil y se aguarde por la de Italia, pues es innegable que mantenerse en Europa hará que Cuesta sea más visible para Néstor Lorenzo en Selección Colombia.
Le puede interesar: Hernán Torres se 'destapó' y confirmó su objetivo en Millonarios
De no trascender el acercamiento inicial con Torino, Carlos Cuesta llegará a Vasco da Gama, uno de los equipos que tiene importancia en Brasil y el continente pese a no ser propiamente 'grande'.
Cabe recordar que Carlos Cuesta había llegado recientemente a Galatasaray procedente de Genk de Bélgica a cambio de 8 millones de dólares.
Fuente
Antena 2