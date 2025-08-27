Carlos Cuesta podría ser nuevo jugador de un club histórico de Italia

Carlos Cuesta está en búsqueda de equipo luego de confirmarse que no seguirá desempeñándose en Galatasaray de Turquía, sin embargo, la tarea no ha sido fácil, pues estuvo a punto de firmar con Spartak de Moscú pero la negociación se 'trabó' por diferencias económicas.

Así las cosas, el representante del futbolista de 26 años ha estado en contacto con varios equipos con el fin de firmar un nuevo contrato en las próximas horas, y es allí donde aparece un club brasileño y otro italiano interesados en los servicios de Cuesta.

Los equipos que quieren fichar a Carlos Cuesta

Pues bien, nuevamente Vasco da Gama 'va a la carga' por el fichaje de Cuesta, ya que inicialmente perdió la posibilidad de sumarlo por diferencias con Galatasaray. La intención de los brasileños es sumarlo bajo préstamo con opción de compra.

No obstante, el periodista Julián Capera informó que hay otro club interesado en los servicios del defensa central, y se trata de uno de los clubes con más tradición de la Serie A: Torino de Italia preguntó condiciones por Carlos Cuesta.