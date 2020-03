Contagiado en Juventus cuenta su experiencia y pide más precauciones

El defensa del Juventus Turín Daniele Rugani, primer futbolista en dar positivo por coronavirus, aseguró este lunes que está bien y expresó el deseo de que su caso "sensibilice a todos" sobre la importancia de tomar precauciones contra esta enfermedad.



Rugani fue el primero de nueve casos confirmados de contagio en la Serie A italiana y reconoció que al comienzo fue "un duro golpe" psicológico para él, en una comparecencia vídeo en la televisión oficial del Juventus.

"Estoy bien, quiero tranquilizar a todos, nunca he tenido graves síntomas y me considero afortunado. Al comienzo fue un golpe duro porque he sido el primero en el fútbol en quedar contagiado", afirmó Rugani, quien se encuentra aislado desde el pasado miércoles en el J Hotel, el hotel turinés de propiedad del Juventus.



"Espero que mi caso sensibilice a todos, sobre todo a quiénes no habían entendido la gravedad de este problema", agregó.



El defensa italiano, de 26 años, prometió salir de esta enfermedad "más fuerte que antes" y agradeció a los que le enviaron mensajes de apoyo en los últimos días.

En los últimos días, además del positivo de Rugani, se confirmó el contagio del argentino Germán Pezzella, Patrick Cutrone y el croata Dusan Vlahovic, del Fiorentina, del gambiano Omar Colley, el sueco Albin Ekdal, los italianos Antonino La Gumina y Manolo Gabbiadini y el noruego Morten Thorsby, del Sampdoria.



Hasta este momento, en Italia ha habido 1.809 muertos y más de 24.000 contagiados por la epidemia del coronavirus.