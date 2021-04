Contundente declaración de Duván Zapata sobre su choque con Zlatan Ibrahimovic

Duván Zapata es uno de los futbolistas más importantes de la Serie A en esta temporada a base de goles y buenas actuaciones. Ha despertado numerosos rumores en el mercado de fichajes europeos, pero por ahora busca cerrar de buena forma con Atalanta.

El experimentado delantero tuvo un extenso diálogo con ‘La Gazzetta dello sport’ sobre su presente en Italia y algunas anécdotas que le ha dejado el trasegar con Atalanta; situaciones como la sucedida con el popular Zlatan Ibrahimovic en una victoria de la ‘DEA’ en San Siro por la Serie A.

En ese momento fue un choque de gigantes y se dijeron de todo, ante eso, Zapata comentó: “Son cosas que pasan en el campo. En los días siguientes circuló un audio que me atribuían, donde hablaban de penaltis para el Milan. No fui yo, pero la afición rossoneri me llenó de insultos. Pensar que ni siquiera le respondí a Ibrahimovic. Íbamos ganando 3-0, ¿para qué pelear? (...) En el campo tengo que hacerme respetar, de lo contrario los defensores me masacrarán. En la vida, en cambio, soy un buen gigante”

Cabe señalar que esa noche en San Siro las cámaras revelaron que Zapata dijo: "No se puede terminar un partido sin penaltis. ¿Quieres el 13?” y Zlatan respondió con su soberbia: “¿De qué estás hablando? Tengo más goles que los partidos de toda tu carrera”.

Además, Duván Zapata confesó que sí le gustaría jugar en la Premier League y que su compañero Luis Fernando Muriel es uno de los mejores delanteros del mundo.