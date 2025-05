Cuadrado destapó fuerte secreto sobre la Juventus: “Ni una llamada...”

Para la próxima temporada, el futuro de Juan Guillermo Cuadrado podría cambiar de manera radical. El oriundo de Necoclí, Antioquia, que juega para el Atalanta no tiene su continuidad asegurada y podría dejar Italia a sus 36 años para probar suerte en otra liga europea, o bien en la Liga BetPlay. León de México también aparece como una gran posibilidad por el vínculo que hay con James Rodríguez.

Sin duda alguna, Juan Guillermo se ha mantenido en el fútbol de élite, pero las lesiones lo han mermado bastante en su paso por el Inter de Milan donde fue rechazado en gran parte por su pasado en la Juventus y en Atalanta en donde no podrá estar en la última jornada de su equipo. Mientras se recupera, habrá una reunión clave que definirá el futuro del colombiano.

Las opciones de renovar su contrato son muy escasas, y esto lo hace recordar su experiencia en la Juventus antes de que abandonara Turín para buscar nuevos aires polémicos por su fichaje con el Inter de Milan, acérrimo rival italiano de la ‘Juve’.

JUAN GUILLERMO CUADRADO DESCRIBIÓ EL MALTRATO RECIBIDO EN LA JUVENTUS

El colombiano alcanzó a estar en la Juventus por ocho temporadas ganando todo a nivel nacional. Juan Guillermo tenía una conexión enorme con el estadio y con los aficionados, pero todo acabó cuando firmó con el Inter y celebró de manera airada el Scudetto como ‘Neroazzurri’. Y es que, esa manera de festejar tenía un trasfondo que Cuadrado no había revelado hasta ahora.

Sin embargo, el miércoles 21 de mayo, Juan Guillermo Cuadrado destapó todos los detalles que conllevaron a su salida de la Juventus finiquitando una experiencia exitosa. Y es que, cuando llegó el 2023, el antioqueño tenía las posibilidades de renovar su contrato, especialmente por la lesión de uno de sus compañeros y competencia en la banda derecha.

Pese a esto, no hubo nunca una llamada para sentarse a negociar, días después de que le dijeron que había posibilidad de renovarlo por un año más. En diálogo con Fox Deportes, Juan Guillermo se despachó contando detalle tras detalle el maltrato que recibió en su salida de la ‘Vecchia Signora’.

Tanto el jugador como el club querían ampliar el contrato, pero todo se vino abajo inesperadamente, “se había lesionado Mattia De Sciglio y me dicen que se da la oportunidad de que de pronto pudiera seguir un año más, y yo dije ‘claro, obvio, esta es mi casa’. Y no se dio esa oportunidad, yo estuve esperando siempre, la verdad en ese momento me sentí un poco triste porque me habían dicho que me iban a renovar”.

SE DIO CUENTA POR REDES SOCIALES SU SALIDA

Además, afirmó que nunca le dijeron desde el club que iba a salir. Se enteró por las redes sociales, “yo esperando la llamada... nunca me llamaron. No hubo algo humano, simplemente pusieron una foto en Instagram diciendo ‘muchas gracias Panita’”.

Siguiendo por esa misma línea, detalló que, “nunca nadie me llamó a decirme ‘mira, busca equipo, no vamos a seguir contando contigo’. Solamente por las redes sociales me di cuenta de que no iban a contar más conmigo. Eso fue lo que realmente pasó, muy pocos saben (…) Eso me pareció duro, ni una llamada después de estar tantos años en el equipo, pero bueno así es el fútbol”.

Ese fue el secreto de Juan Guillermo y la manera como salió de la Juventus que acabó en una ‘traición’, de acuerdo con la hinchada del equipo de Turín firmando con el Inter de Milan. Después de tanto tiempo de contrato con la ‘Vecchia Signora’, todo se vino abajo con la manera como lo trataron en su salida.