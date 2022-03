Cuadrado dio detalles de la interna de la 'Juve': "Morata es el peor"

Juan Guillermo Cuadrado, en una entrevista con Tutto Sport, relevó detalles de la interna de la Juventus y también se confesó respecto a cómo la va renovación con la 'Vechia signora'.

Sobre su continuidad con los 'bianconeros', Cuadrado destacó que las negociaciones avanzan de la manera esperada; se asegura que el jugador firmaría un nuevo contrato hasta el verano de 2024. "Esperamos seguir y quedarnos aquí, porque estoy muy feliz de estar en esta familia", dijo.

Del mismo, y aprovechando la fama del colombiano por ser una persona festiva que le impregna alegría al camerino, 'Tutto Sports' indagó por algunos detalles de la relación de Cuadrado con sus demás compañeros.

Reveló qué tipo de música le gusta poner y quién es el peor a la hora de bailar.

"Está en la sangre, a veces estoy en casa y me pongo a bailar con mis hijos. A veces pongo música tranquila y mi hijo me dice papá que no me gusta que sea muy lenta- Yo siempre le digo a Chiesa que invente algo que pueda transmitir alegría y felicidad cuando marcamos goles. Pero no hay muchos compañeros a los que les guste bailar. Tal vez McKennie. Morata es sin duda el peor", añadió.

Juan Guillermo Cuadrado es pieza clave de la Juventus en la actualidad. El equipo italiano va por la remontada en la Serie A, ya que actualmente tiene 53 puntos (cuarto en la tabla), a siete del líder Milán.