Las lesiones, esa incómoda situación que cualquier jugador quiere evitar, pero que, sin duda alguna, no pueden hacer nada más que tomar las precauciones correspondientes una vez ocurren. Algunas son más fuertes que otras, y hay unas que se demoran en recuperarse por un largo rato. Eso mismo es lo que sucede con Juan Guillermo Cuadrado que regresó a la competencia en la Uefa Champions League como titular ante Real Sociedad después de más de diez compromisos sin aparecer.

Su sacrificio por su nuevo equipo, el Inter de Milan se demuestra en cada entreno y en cada fecha que logra estar dentro del terreno de juego, pero la historia no ha sido sencilla para Juan Guillermo. El de Necoclí, Antioquia ha vivido una pesadilla en tierras milanesas a causa de las lesiones que lo han mermado.

Una tendinitis fuerte lo empezó a alejar de la Serie A y del torneo internacional. Posteriormente, el dolor incrementó afectando aún más su tendón de Aquiles. Juan Guillermo Cuadrado pensó que podía volver al 100% con solo recuperación y la ayuda del departamento médico del club, hizo todo lo posible para evitar el paso por el quirófano. Sin embargo, fue imposible y el colombiano dio pistas sobre su futuro en las redes sociales.

Un mensaje que conmueve a cualquiera en su cuenta oficial de Instagram en donde inició describiendo la pesadilla que vive, "he venido luchando con un dolor en el tendón y he hecho todo lo que un deportista puede hacer para recuperarse, e incluso me he entrenado y jugado con un dolor que por momentos se hace insoportable y no me permite dar el 100%".

Ese "he hecho todo", también podría marcar su siguiente paso, pues serán cuatro meses más o menos de baja en donde se perderá varios compromisos con el Inter, un tema que dejará al club pensando qué hacer con Juan Guillermo en junio del 2024.

Juan Guillermo Cuadrado afirmó que intentó evitar la operación, pero terminó siendo imposible, "quemé todas las opciones de tratamiento evitando una cirugía, pero los médicos me dicen que podría ser peor sino tomo esta decisión. Siempre he sido un futbolista que entrega todo, que da siempre lo mejor dentro y fuera de la cancha".

Finalmente, le agradeció al Inter, "me entristece mucho en este tiempo que llevo por no haberlo podido hacer para este gran club que me ha dado una grandiosa oportunidad. Pero con FE en Dios porque él hace que todas las cosas ayuden para bien".