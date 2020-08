Cuadrado: la posibilidad de Messi y lo cerca que estuvo de Barcelona

Pese a que desde varias fuentes ya se aseguró que Juventus es uno de los clubes que no entraría en carrera por firmar a Lionel Messi, la idea de juntar en una misma institución al argentino y a Cristiano Ronaldo es todavía algo que se pasa por la cabeza de los más soñadores y, en ese sentido, preguntaron a Juan Guillermo Cuadrado qué le parecía esta posibilidad y cómo analizaba la salida del jugador argentino de Barcelona.

Al respecto, el futbolista quien apenas está empezando a trabajar bajo las órdenes de Andrea Pirlo, aseguró que ve pocas posibilidades, pese a lo cual no todo está cerrado, pues algo similar ocurrió previo al arribo de Cristiano Ronaldo, quien finalmente terminó llegando: "No me lo imagino, para nada. La verdad que no. Igual, cuando Cristiano mucha gente no creía y de repente llegó. (Su llegada) le daría un estatus altísimo a la Serie A".

Luego, sobre la llegada de Pirlo a la 'Vecchia Signora, tras una buena etapa con Maurizio Sarri, afirmó que no ha podido hablar con él: "Todavía no he tenido la oportunidad de hablar con él. Cuando me toque el turno seguramente le manifestaré donde me siento mucho más cómodo. Esperemos que eso que sabe y lo buen jugador que fue, pueda aportarlo al equipo y que podamos conseguir muchos títulos juntos".

Finalmente, se refirió a la posibilidad que tuvo de ir a Barcelona cuando se encontraba en Fiorentina, hecho que finalmente no se concretó y que lo terminó llevando al fútbol inglés, donde su paso no fue tan malo como el de Falcao, pero tampoco pudo brillar en todo su esplendor: "Era como al posibilidad más cercana, vi que llegó al oferta, pero no se dio. esa fue la voluntad de Dios".