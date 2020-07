Su presente en la Juventus

“La verdad que contento con lo que está pasando. Yo creo que han sido varias las temporadas que han sido buenas. Obviamente, esta temporada tiene un factor más porque he tenido mucha más continuidad, aún en una posición en la que no venía jugando hacía mucho tiempo, pero nuevamente adaptándome a la posición porque la conocí hace rato. Agradecido con Dios por el respaldo.

Volver a ser lateral

“Para mi, la disciplina es muy importante y cuando vino el desafío de jugar otra vez como lateral, me hablaban de que podía venir tal o cual jugador. Tenía que dar lo mejor, trabajar el doble porque quería jugar y quería estar preparado para cuando me tocara. Al inicio de la temporada arranqué en el banco los tres primeros partidos. Después estaba preparado para jugar de lateral y el técnico me puso de extremo. Pero pasó que se lesionaron los dos laterales y me tocó. El técnico me puso como lateral porque no podía hacer más”.

Jugar como interior en la Selección Colombia

"Para mi esa posición es muy difícil porque cuando tuve la oportunidad de hablar con el profe Queiroz le manifesté en donde me gustaría jugar realmente; pero él vio en mí algo que no han visto otros. Entonces yo le dije al profe que estaba para dar lo mejor en la selección Colombia. Donde a mí me tocara iba a dar el 100%. Le di las gracias por la confianza para tratar de dar lo mejor".

Su versatilidad en el campo

“Esa versatilidad la desarrollé desde pequeño, con el profesor Nelson Gallego porque trabajé mucho con él. Me puso de delantero, me puso de volante de marca, de lateral también. Es gracias a eso que desarrollé esa habilidad”.

Las razones de Queiroz para cambiarlo de posición

“Tal vez porque arrancando de atrás puedo tener un mejor panorama, porque tengo llegada gol, porque puedo llegar por sorpresa y porque en la zona de volantes me gusta mucho comunicar, hablar. Es lo que más me pide, hablar mucho y tener esas llegadas a gol. Obviamente, con la pelota es jugar muy simple porque es una zona bastante peligrosa”.