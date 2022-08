Del Piero va en contravía de las críticas; elogio inesperado a Cuadrado

Alessandro del Piero es toda una insignia del fútbol italiano y como tal, sus opiniones acerca de la Serie A son tomadas en cuenta.

Es por ello que llamó la atención lo que dijo de Juan Guillermo Cuadrado, a quien incluyó en la lista de jugadores destacados de la Juventus, más allá de las críticas al sudamericano del último tiempo.

Cuadrado se encuentra en pretemporada con la 'Juve'. Si bien conserva su desborde en ataque, a la defensiva le ha costado, tal como se vio en los juegos amistosos recientes.

Ello no fue impedimento para que Del Piero incluyera al de Necoclí entre sus favoritos.

"Hay muchachos con cualidades ilusionantes. Pienso en Chiesa, hizo una temporada extraordinaria hasta su lesión; le deseo mucha suerte, pero el mismo Vlahovic me impresionó, al igual que Cuadrado y Bonucci. No es fácil estar siempre en el buen camino como pide la Juve, pero tienen las cualidades y las ganas de hacerlo", dijo el ex volante italiano en una transmisión de 'streaming'.

Vale indicar que Juan Guillermo Cuadrado hizo parte de los partidos de preparación de la Juventus ante Barcelona y Real Madrid. Frente a los catalanes, se vio mal con las arremetidas de Dembelé, saliendo en la foto de los dos goles que marcó el francés.

¿Cuándo debuta Juventus en la Serie A de Italia?

Con la llegada del mes de agosto, todo está listo para el inicio oficial de la temporada en Italia. La Juventus hará su estreno el próximo lunes 15 de agosto cuando reciba a Sassuolo desde las 13:45, hora de Colombia.