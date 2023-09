"Donde estaba no era importante": Duván Zapata sepulta su pasado y se enfoca en su nuevo equipo

En el cierre del mercado de fichajes en Europa, se confirmó la salida de Duván Zapata, quien cambió de aires en Italia para vestirse con los colores del Torino tras algunas temporadas vistiendo la camiseta del Atalanta.

El delantero ya tuvo la oportunidad de debutar con la camiseta del cuadro turinés en el triunfo como local ante Genoa, donde fue titular y disputó 64 minutos.

Si bien hace dos semanas Zapata llegó al Torino, recién fue presentado en sociedad en las últimas horas. Allí entregó unas declaraciones en las que, entre otras, habló del motivo que lo llevó a aterrizar en su nuevo club.

"Inmediatamente me hicieron sentir importante, mientras que donde estaba antes tal vez ya no lo era. Entonces sé que he llegado a un equipo importante. Torino era el único equipo muy interesado en mí", manifestó en rueda de prensa.

En sus declaraciones, el delantero de 31 años manifestó que se siente en buenas condiciones físicas tras su llegada al 'Toro'. Además, aprovechó el parón internacional por la fecha FIFA para integrarse al equipo y a la idea de juego del técnico Ivan Juric.

“Los conceptos futbolísticos de Juric son similares a los de (Gian Piero) Gasperini, pero no iguales. El entrenador me pidió que fuera un punto de referencia dentro del área y que no me moviera hacia un lado", expresó sobre el estilo de juego de su nuevo entrenador.

Por último, Zapata tiene muchas expectativas tras su llegada al Torino: "Espero estar a la altura y hacer las cosas bien. Somos un grupo excelente y tenemos que ser más conscientes de nuestros valores", subrayó.

