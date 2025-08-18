DT del Pisa confirmó plan con Cuadrado para la temporada: “Debemos ser cuidadosos”

Llegó la hora para que Juan Guillermo Cuadrado se estrenara en la temporada con un nuevo equipo de Italia. Con el Pisa, el extremo jugó los últimos minutos y fue determinante para que su equipo clasificara a la segunda ronda de la Coppa Italia mientras aguarda por su debut en la Serie A contra el Atalanta, su anterior club.

Juan Guillermo Cuadrado ejecutó el primer penal para el Pisa en la tanda de penales y les dio confianza a sus compañeros para poder llevarse el partido, pese a que hubo muchos desaprovechamientos de su equipo y del Cesena que ayudó a sellar el paso.

Durante los pocos minutos que estuvo en cancha, el colombiano fue extremo por la izquierda y por momentos, se tiraba al centro del campo para conectar con M’Bala Nzola. De hecho, Pisa pudo ganar en los 90’ con un centro del antioqueño y un testarazo de Nzola desviado.

Alberto Gilardino, uno de los grandes referentes del fútbol italiano marcó cuál es el plan que tiene el Pisa con Juan Guillermo Cuadrado. Gilardino, que ahora dirige al colombiano en el club, elogió su debut, pero sentenció que su continuidad quedará sujeta al tema físico que le ha jugado malas pasadas al ex Atalanta.

EL PLAN DE ALBERTO GILARDINO CON JUAN GUILLERMO CUADRADO

Sin duda alguna, Juan Guillermo será uno de los grandes referentes en esta temporada. Un ícono para intentar salvar a la institución que debe cumplir el objetivo de no descender, dado que acabó de conseguir el premio del ascenso. La experiencia de Cuadrado ayudará bastante al proyecto deportivo.

De hecho, Alberto Gilardino afirmó que, “llegaron Cuadrado y Nzola, jugadores que aportaron calidad, protección del balón y ritmo. La diferencia se notó en los últimos metros. Sabía que no podría usarlos durante mucho tiempo. Todavía están en proceso de adaptación, sobre todo físicamente, y debemos ser muy cuidadosos con ellos en los entrenamientos y la recuperación”.

En ese orden de ideas, seguramente Alberto Gilardino no correrá riesgos con el colombiano y, pese a su importancia y el reconocimiento que tendrá, estos primeros partidos sería más suplente que titular para resguardarlo para que no incida en lesiones en el futuro.

EL PREMIO QUE LE ENTREGÓ PISA A JUAN GUILLERMO CUADRADO

Además de la importancia y el rol que tendrá Juan Guillermo Cuadrado con la necesidad de figurar para volver a la Selección Colombia, la prensa italiana también reconoció el trabajo del extremo en su primer partido de manera oficial con el Pisa.

En Italia afirman que Juan Guillermo Cuadrado, que recién llegó a la institución será uno de los capitanes durante esta temporada. Su liderazgo y trayectoria hablan por sí solo y en suelo italiano y en Pisa le reconocen esto hasta el punto de darle el brazalete. Lo portará en los partidos que pueda jugar, dado que esperan guardarlo para no correr riesgos con lesiones.