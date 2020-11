Duván Zapata, nominado a mejor jugador del mes en Atalanta

El delantero colombiano Duván Esteban Zapata Banguera se ha consolidado como el principal referente en el ataque de Atalanta de Bérgamo en el inicio de la temporada 2020/2021 del fútbol de Europa al brillar no solo en la Serie A, si no en la UEFA Champions League.

Las actuaciones del atacante le permitieron ser nominado por su equipo para ser elegido como el mejor jugador de los meses de septiembre y octubre. Zapata disputa este reconocimiento que eligen los mismos hinchas del conjunto de la 'diosa' junto al suizo Remo Freuler.

El delantero caleño ha actuado en nueves partidos, seis como titular y ha macado cinco goles entre Serie A y UEFA Champions League.

Zapata ha brillado principalmente en la Champions ya que fue el principal responsable para que Atalanta no perdiera ante Ajax en la segunda fecha de la fase de grupos al anotar los dos tantos de su equipo en el empate 2-2.

