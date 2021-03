Duván Zapata prendió las alarmas en Atalanta por nueva lesión

Atalanta no pudo conseguir la victoria 15 en la Serie A al caer como visitante ante Inter de Milán, que se afianzó en el primer lugar de la tabla de posiciones tras llegar a 62 puntos. El equipo de Bérgamo contó con el colombiano Duván Zapata como titular y durante 70 minutos, hasta que pidió el cambio luego de sufrir una molestia física.

La sustitución de Zapata prendió las alarmas en Atalanta ya que recién se recuperó de un problema muscular que había presentado en la derrota ante Real Madrid en el juego de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Lea también: Zapata y Muriel no pudieron evitar la derrota de Atalanta ante Inter

Tras el partido, Gian Piero Gasperini, entrenador del conjunto de la 'diosa', habló para Sky Sports en donde aseguró que aún no tiene un parte médico oficial del atacante, pero espera que no sea grave teniendo en cuenta los compromisos que tiene por delante.

"De no ser por su estado físico, no habría salido. Lo bueno es que hemos mantenido un buen equilibrio. Esperemos que no sea grave lo de Duván Zapata”, dijo Gasperini.

Le puede interesar: [Video] Guarín cambió su estado físico; ahora se ve mejor desde que llegó a Millonarios

Duván Zapata había vuelto a las canchas, por algunos minutos, en el triunfo de Atalanta 5-1 sobre Crotone el miércoles 3 marzo. En dicho encuentro, el delantero entró al terreno de juego en lugar de Luis Fernando Muriel.

Este lunes, había regresado a la alineación titular. La principal expectativa de los aficionados del equipo de Bérgamo es teniendo en cuenta el duelo del martes 16 de marzo frente a Real Madrid por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League en el estadio Santiago Bernabéu en España.