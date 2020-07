Duván Zapata vuelve a brillar y abre el camino para Atalanta contra Juventus

Atalanta viene marcando la diferencia en el fútbol italiano, tanto así que es el mejor equipo de la Serie A desde que volvió la competencia y, con la clara colaboración de los delanteros colombianos, Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, ha logrado dejar a sus rivales en el camino, quienes se han visto sorprendidos por el poderio ofensivo del onceno dirigido por Gianpiero Gasperini, quien se muestra satisfecho con sus hombres.

Y en el partido frente a Juventus, Duván Zapata se encargó de volver a comprobar que tanto él como todo su equipo están atravesando un gran momento. El colombiano aprovechó una buena recuperación en el medio campo, se asoció con Alejandro 'Papu' Gómez y a los 16 minutos del partido puso la ventaja para su equipo, luego de una magnífica definición frente al arquero polaco Szczesny.

Así fue el gol de Duván Zapata.

Duvan Zapata does it again.



The strength, movement and composure is great.



One of the best strikers in the world right now. pic.twitter.com/NXFWGhlW67