Duván Zapata y cómo es vivir en el epicentro de la pandemia en Italia

“Duván está bien. Está tranquilo, en una cuarentena al máximo, conjuntamente con su familia. En el día de ayer, la gente de Atalanta le llevó una cinta para que pueda entrenar en su casa, tratando de sobrellevar este momento más difícil. Bérgamo es una de las ciudades más complicadas de Italia, con altos casos de mortandad. Él está controlando todo esto sin problema, con las precauciones lógicas y necesarias de todo lo que se está viviendo”, dijo el empresario del jugador en entrevista con el ‘Bambino’ Quintero de Antena 2 Cali.

De igual forma, Villarreal, ex futbolista del América de Cali, habló de el día a día que vive el futbolista colombiano en medio de una cuarentena absoluta para evitar cualquier tipo de contagio. Zapata se encuentra al lado de su esposa y sus dos hijos.

“Él me dice que la situación está muy delicada, que la gente la está pasando cada vez más mal. Por ahí no se tomaron los recaudos necesarios a tiempo y eso lo están sufriendo en el día día con tantas muertes juntas. Bérgamo es una ciudad muy pequeña que está cerca de Milán, pero dentro de todo eso, él está tomando todo con mucha seriedad. Trata de ver la menor cantidad de noticias posible para no ponerse mal. Italia es el país más afectado en estos momentos y ellos lo están viviendo muy de cerca”, añadió Villarreal, quien también dio un parte de tranquilidad con Dávinson Sánchez y Orlando Berrío, jugadores colombianos a quienes también representa.