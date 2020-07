Dybala se retiró del partido de la Juventus con problemas en un abductor

El argentino Paulo Dybala se retiró este domingo a los cuarenta minutos del partido liguero del Juventus Turín en el Allianz Stadium contra el Sampdoria con molestias en el abductor izquierdo.

Dybala, autor de 17 goles en los 44 partidos disputados este año, pidió el cambio tras notar un dolor en el abductor izquierdo y fue sustituido por su compatriota Gonzalo Higuaín, cuando el Juventus empataba 0-0.

Mire acá: Los números de Cuadrado en un nuevo título con la Juventus

La Joya, de 26 años, no quiso forzar en ningún momento para no arriesgar empeorar su condición y abandonó el campo caminando, aunque tocándose la zona del abductor.

El Juventus, que perdió entre semana al brasileño Douglas Costa por lo que queda de la temporada, también registró este mismo domingo la lesión del brasileño Danilo Luiz da Siva, reemplazado por Federico Bernardeschi.

Por otro lado, tras conquistar el título Maurizio Sarri, técnico del Juventus, aseguró que "gran parte del mérito" del noveno título liguero consecutivo conquistado este domingo es del portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Paulo Dybala, porque "marcan la diferencia".

"Cristiano y Dybala marcan la diferencia. El Scudetto es su mérito en gran parte. Pero tenemos a una gran directiva, tenemos a un presidente que está cerca siempre, sobre todo en las derrotas. El club aquí es un elemento importante", afirmó Sarri al acabar el partido liguero ganado contra el Sampdoria, que certificó el título.

En el encuentro, Dybala tuvo que retirarse a los 40 minutos por unos problemas musculares y Sarri reconoció que "la sensación" es que hay una lesión en el abductor.

Lea aquí: Juventus gana su noveno ‘scudetto’ de manera consecutiva

Para el técnico juventino, fue el primer título italiano: "Es particular, ganar es difícil y este es un equipo que lleva 80 años ganando. Cada año es más complicado. Asumir cosas en el deporte es uno de los errores más grandes. Fue una Serie A particular, larguísima, durísima. La ganamos con dos jornadas de antelación y es un gran mérito del grupo. Tras ocho años no era fácil".