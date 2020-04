El Cuadrado más humano: duros relatos sobre el momento más crítico de su carrera

Juan Guillermo Cuadrado es uno de los jugadores más destacados de los últimos años en la selección Colombia y ha tenido un envidiable recorrido internacional; sin embargo, no todo ha sido color de rosa para el nacido en Necoclí y contó detalles de sus inicios que le costaron para dar el gran salto.

‘’Estuve en Argentina mucho tiempo, no se dieron las cosas; estuve en Tiro Federal, estuve haciendo pruebas en Boca Juniors. Pero no se dieron las cosas, igual me sirvió porque pude tener experiencias, la forma de trabajar en Argentina, todo sirve y cuando va pasando el tiempo, todo lo que va pasando ayuda para bien’’, señaló en primera medida el talentoso jugador en diálogo con el Canal RCN.

Asimismo, expresó cómo pudo superar este duro obstáculo que le puso la vida: ‘'Diosito estuvo ahí conmigo, siempre era fuerte, aunque las cosas eran difíciles y se me cerraron muchas puertas. Pero como era muy chiquito y flaquito, se hacía difícil, pero siempre tuve en mi cabeza que lo iba a lograr, siempre le pedí a Dios’’.

Por otro lado, Juan Guillermo Cuadrado también confesó que su mal paso por el Chelsea inglés lo marcó negativamente en su carrera, puesto que tenía grandes expectativas, pero por su físico perdió réditos en el club de Londres. Sin embargo, lo más duró que vivió fue lo que relató sobre su estadía en Argentina.

Actualmente, el volante colombiano encontró una gran estabilidad en Juventus de Turín y podría quedarse un par de años más en ese club; aunque ha despertado interés en otros clubes de la Serie A.