El fuerte choque que sacó a David Ospina del partido contra Atalanta

El duelo entre Atalanta y Napoli, que tenía como protagonistas a los jugadores colombianos, no terminó de la mejor manera para uno de ellos, el guardameta David Ospina, quien chocó con un rival y tuvo que ser sustituido cuando el partido apenas superaba los 25 minutos. De tal manera, en su lugar ingresó el joven reemplazante, Alex Meret, con quien el colombiano ha disputado la titularidad en los últimos juegos.

La acción que dejó por fuera del partido al colombiano se dio luego de un cobro de costado a favor de Atalanta y que fue ejecutado por Alejandro Gómez. El balón que fue hacia el palo izquierdo del arquero colombiano, fue despejado de buena manera por él, sin embargo, Mattia Caldara, quien buscaba rematar el esférico, se llevó por delante a David y con su rodilla lo golpeó en la cabeza, generándole un corte que le impidió continuar en el campo.

Hasta el minuto 25, David Ospina había sido la figura de su club, deteniendo varios ataques de Atalanta, que no ha logrado incluir en sus acciones al goleador colombiano Duván Zapata, goleador de los dirigidos por Gianpiero Gasperini y un hombre clave para el elenco de Bérgamo, cuyas acciones de peligro, principalmente, se han ganerado por los costados, aprovechando la velocidad del argentino 'Papu' Gómez.

Así fue el choque que dejó a David Ospina afuera del partido contra Atalanta.

David Ospina off with another head injury. Why always him? #AtalantaNapoli pic.twitter.com/W4IudGQ0iN