Como vs Cremonese
Serie A Italia 2025-2026
Actualizado:
Mié, 24/09/2025 - 08:00

Calcio Como 1907 vs Cremonese: partido en vivo por la fecha 5 de Serie A Italia 2025-2026

Calcio Como 1907 se enfrenta a Cremonese, en Serie A Italia 2025-2026

Calcio Como 1907 se enfrenta a Cremonese por Serie A Italia 2025-2026 este 27 de septiembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Calcio Como 1907 vs Cremonese: número de goles marcados y partidos jugados

