Cargando contenido

Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
Como vs Verona
Serie A Italia 2025-2026
Actualizado:
Dom, 26/10/2025 - 12:30

Calcio Como 1907 vs Hellas Verona: partido en vivo por la fecha 9 de Serie A Italia 2025-2026

Calcio Como 1907 se enfrenta a Hellas Verona, en Serie A Italia 2025-2026

Calcio Como 1907 se enfrenta a Hellas Verona por Serie A Italia 2025-2026 este 29 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Calcio Como 1907 vs Hellas Verona: número de goles marcados y partidos jugados

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Transmisión en vivo

Imagen

Calcio Como 1907

Imagen
Hellas Verona

Hellas Verona

Imagen

Serie A Italia

Cargando más contenidos

Fin del contenido