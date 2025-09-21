Cargando contenido

Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
Fiorentina vs Como
Serie A Italia 2025-2026
Actualizado:
Jue, 18/09/2025 - 11:00

Fiorentina vs Calcio Como 1907: partido en vivo por la fecha 4 de Serie A Italia 2025-2026

Fiorentina se enfrenta a Calcio Como 1907, en Serie A Italia 2025-2026

Fiorentina se enfrenta a Calcio Como 1907 por Serie A Italia 2025-2026 este 21 de septiembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Fiorentina vs Calcio Como 1907: número de goles marcados y partidos jugados

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
Fiorentina

Fiorentina

Imagen

Calcio Como 1907

Imagen

Serie A Italia

Cargando más contenidos

Fin del contenido