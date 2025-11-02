Cargando contenido

Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
Verona vs Inter
Serie A Italia 2025-2026
Actualizado:
Jue, 30/10/2025 - 06:30

Hellas Verona vs Inter de Milán: partido en vivo por la fecha 10 de Serie A Italia 2025-2026

Hellas Verona se enfrenta a Inter de Milán, en Serie A Italia 2025-2026

Hellas Verona se enfrenta a Inter de Milán por Serie A Italia 2025-2026 este 02 de noviembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Hellas Verona vs Inter de Milán: número de goles marcados y partidos jugados

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
Hellas Verona

Hellas Verona

Imagen
Inter de Milán

Inter de Milán

Imagen

Serie A Italia

Cargando más contenidos

Fin del contenido