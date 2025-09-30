Actualizado:
Es oficial no más San Siro o Giuseppe Meazza, será demolido 100 años después
El mítico estadio será demolido exactamente 100 años después de haber sido construido.
Inter de Milán y AC Milán comparten uno de los escenarios más icónicos del fútbol mundial: el estadio San Siro, también conocido como Giuseppe Meazza. Ubicado en la ciudad de Milán, este recinto ha sido testigo de innumerables clásicos y noches históricas de Champions League, convirtiéndose en símbolo de la pasión futbolera italiana. Aunque ambos equipos mantienen una rivalidad intensa dentro del campo, fuera de él coinciden en este impresionante escenario con capacidad para más de 75 mil espectadores, lo que le da un carácter único a cada derbi della Madonnina, donde no solo se enfrentan dos clubes, sino también dos mitades de una misma ciudad.
San Siro no va más
El histórico estadio San Siro, casa compartida por Inter y Milan, tiene sus días contados, ya que ambos clubes han confirmado planes para demolerlo en los próximos años. La decisión responde al proyecto de construir recintos más modernos y funcionales que se adapten a las exigencias actuales del fútbol europeo. Con ello, se pondrá fin a casi un siglo de historia en un escenario que albergó finales de Champions, inauguración de Copa del Mundo y miles de partidos inolvidables, marcando un antes y un después en la memoria de los hinchas.
Se hizo oficial que el estadio será vendido a las dos entidades por 197 millones de euros y ambos clubes están de acuerdo en demolerlo para construir algo más moderno. El nuevo estadio que estará ubicado ahí mismo tendrá capacidad para 71.500 personas y estará listo en 2031, todo el proyecto tendrá un valor de 1.2 billones y se dividirán los pagos en partes iguales para cada institución. San Siro o Giuseppe Meazza fue construido en 1926 y será demolido exactamente 100 años después.
La sede de muchos partidos icónicos
A lo largo de su historia, San Siro ha sido escenario de partidos memorables que quedaron grabados en la memoria del fútbol. Uno de ellos fue la final de la Champions League 2016, donde el Real Madrid se impuso al Atlético de Madrid en una dramática tanda de penales. Otro momento icónico ocurrió en el Mundial de Italia 1990, con el triunfo 1-0 de Alemania sobre Yugoslavia en la fase de grupos, en un torneo que marcó época. Y, por supuesto, no puede faltar un Derbi della Madonnina, como el de la Champions League 2003, cuando Milan eliminó al Inter en semifinales en una serie intensa que se vivió con máxima pasión dentro y fuera del estadio.
