Es oficial no más San Siro o Giuseppe Meazza, será demolido 100 años después

San Siro no va más

El histórico estadio San Siro, casa compartida por Inter y Milan, tiene sus días contados, ya que ambos clubes han confirmado planes para demolerlo en los próximos años. La decisión responde al proyecto de construir recintos más modernos y funcionales que se adapten a las exigencias actuales del fútbol europeo. Con ello, se pondrá fin a casi un siglo de historia en un escenario que albergó finales de Champions, inauguración de Copa del Mundo y miles de partidos inolvidables, marcando un antes y un después en la memoria de los hinchas.

Se hizo oficial que el estadio será vendido a las dos entidades por 197 millones de euros y ambos clubes están de acuerdo en demolerlo para construir algo más moderno. El nuevo estadio que estará ubicado ahí mismo tendrá capacidad para 71.500 personas y estará listo en 2031, todo el proyecto tendrá un valor de 1.2 billones y se dividirán los pagos en partes iguales para cada institución. San Siro o Giuseppe Meazza fue construido en 1926 y será demolido exactamente 100 años después.